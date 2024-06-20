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Yeni Covid varyantı KP.3 ABD'yi etkisi altına aldı! Belirtileri arasında kas ağrısı ve nefes darlığı bulunuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 09:30 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:49
Yeni Covid varyantı KP.3 ABD&#039;yi etkisi altına aldı! Belirtileri arasında kas ağrısı ve nefes darlığı bulunuyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hala virüsünün yeni varyantı ortaya çıktı. KP.3 adlı varyant ABD'deki hastaların neredeyse yarısını oluşturuyor.

Covid-19 mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ediyor.

Geçen aylarda "Flirt" isimli yeni bir varyantın yayılmaya başladığı açıklanmıştı.

Şimdi ise ABD'de KP.3 adlı yeni bir varyant ortaya çıktı.

SARS-CoV-2'nin Flirt varyantlarından biri olan KP.3 ABD'de en baskın varyant oldu.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre Covid olan hastaların yaklaşık yüzde 16 ila 37'sini KP.3 varyantının oluşturduğu tahmin ediliyor.

Yeni Covid varyantı KP.3 ABD'yi etkisi altına aldı! Belirtileri arasında kas ağrısı ve nefes darlığı bulunuyor - 1. Resim

KP.3 BULAŞICI MI?

Uzmanların açıkladıkları bilgilere göre KP.3 virüsü hızlı ve kolay bir şekilde insanlara bulaşıyor. 

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve profesör olan William Schaffner, KP.3'ün "çok bulaşıcı ve hızla yayıldığını" belirtti.

Ancak uzmanlar bu durumun vakalarda kesin bir artış olacağı anlamına gelmediğini belirtiyor.

Yeni Covid varyantı KP.3 ABD'yi etkisi altına aldı! Belirtileri arasında kas ağrısı ve nefes darlığı bulunuyor - 2. Resim

KP.3'ÜN BELİRTİLERİ NELER?

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından açıklanan bilgilere göre yeni varyantın belirtileri şöyle:

  • Ateş/titreme
  • Öksürük
  • Nefes Darlığı
  • Yorgunluk
  • Kas Ağrısı
  • Baş Ağrısı
  • Tat veya koku kaybı
  • Boğaz Ağrısı
  • Burun Akıntısı
  • Mide bulantısı/kusma
  • İshal

Kaynak: TGRT Haber
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