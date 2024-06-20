Yeni Covid varyantı KP.3 ABD'yi etkisi altına aldı! Belirtileri arasında kas ağrısı ve nefes darlığı bulunuyor

20 Haziran 2024 09:30 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:49

Koronavirüsün torunu KP.3’e dikkat: Çok bulaşıcı ve hızla yayılıyor!

Koronavirüsün torunu KP.3’e dikkat: Çok bulaşıcı ve hızla yayılıyor!

Covid-19 mutasyonlarla kendini yenilemeye devam ediyor.

Geçen aylarda "Flirt" isimli yeni bir varyantın yayılmaya başladığı açıklanmıştı.

Şimdi ise ABD'de KP.3 adlı yeni bir varyant ortaya çıktı.

SARS-CoV-2'nin Flirt varyantlarından biri olan KP.3 ABD'de en baskın varyant oldu.

Uzmanların aktardığı bilgilere göre Covid olan hastaların yaklaşık yüzde 16 ila 37'sini KP.3 varyantının oluşturduğu tahmin ediliyor.

KP.3 BULAŞICI MI?

Uzmanların açıkladıkları bilgilere göre KP.3 virüsü hızlı ve kolay bir şekilde insanlara bulaşıyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve profesör olan William Schaffner, KP.3'ün "çok bulaşıcı ve hızla yayıldığını" belirtti.

Ancak uzmanlar bu durumun vakalarda kesin bir artış olacağı anlamına gelmediğini belirtiyor.

KP.3'ÜN BELİRTİLERİ NELER?

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri tarafından açıklanan bilgilere göre yeni varyantın belirtileri şöyle: