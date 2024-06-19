Koronavirüsün torunu KP.3’e dikkat: Çok bulaşıcı ve hızla yayılıyor!

19 Haziran 2024 21:54 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 22:39

Marmaray treni bir anda savaş alanına döndü: Tekme ve yumruklarla saldırdılar!

Marmaray treni bir anda savaş alanına döndü: Tekme ve yumruklarla saldırdılar!

Omicron varyantının alt türü JN.1'den türeyen KP.3'ün çok bulaşıcı olduğu ve kolayca yayılabileceği endişesi dünyada yeni bir salgın endişesine yol açtı. KP.3 ismindeki virüsün vaka sayıları ABD'de her geçen gün artmaya devam ediyor.

ACİL SERVİSLER DOLUP TAŞTI

Acil servis yatışları da son dönemde iyice arttı. Uzman isimler KP.3'ün son derece bulaşıcı olduğunu belirtti ve semptomlarını açıkladı. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve profesör olan William Schaffner, KP.3'ün Omicron ailesinden olduğunu ve bu kış COVID-19'un baskın türü olan JN.1'den evrimleştiğini belirtti. Dr. Schaffner, KP.3 virüsü için "Bu bir nevi Omicron'un torunu" dedi.

"ÇOK BULAŞICI VE YAYILIYOR"

Dr. Schaffner ayrıca KP.3'ün "çok bulaşıcı ve hızla yayıldığını" belirtti. KP.3 ve JN.1'in birbirine çok benzediğini söyleyen Dr. Schaffner, KP.3'ün semptomlarının "Semptomlar üst solunum yolu enfeksiyonunkilerle aynı" dedi.

KP.3'ÜN BELİRTİLERİ NELER?

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) araştırmalarına göre KP.3'ün belirtileri şu şekilde:

Ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı, tükenmişlik, kas veya vücut ağrıları, baş ağrısı, yeni tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, tıkanıklık veya burun akıntısı, mide bulantısı ya da kusma, ishal.