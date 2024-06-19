Marmaray treni bir anda savaş alanına döndü: Tekme ve yumruklarla saldırdılar!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 21:32 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 21:33
Marmaray’da tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı.
Marmaray treninde çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Trenin içi bir anda savaş alanına dönerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
İstanbul'da bugün Marmaray Sirkeci Durağı’nda trenin içinde vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
GÜÇLÜKLE AYIRDILAR
Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına dönerken, kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı