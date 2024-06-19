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Panzerler grup liderliğini kaptırmadı: Almanya Macaristan'ı 2 golle devirdi

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
19 Haziran 2024 21:05 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 21:27
Panzerler grup liderliğini kaptırmadı: Almanya Macaristan&#039;ı 2 golle devirdi

EURO 2024'te Almanya fırtınası devam ediyor. Almanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 2-0 yendi. Bu skorla Almanya son 16'yı garantiledi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda Almanya ile Macaristan takımları, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. İkinci haftada karşılaşmasında Hollandalı Danny Makkelie düdük çaldı. Müsabakada Almanya, 22. dakikada öne geçti.

İLKAY YILDIZLAŞTI

İlkay Gündoğan'ın pasında Jamal Musiala topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Panzerlerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 67. dakikada sol kanattan Mittelstadt'ın pasında ceza sahası içinde İlkay Gündoğan'ın şutunda top ağlara gitti ve Almanya 2-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

Panzerler grup liderliğini kaptırmadı: Almanya Macaristan'ı 2 golle devirdi - 1. Resim

Stat: Stuttgart Arena

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelsadt, Andrich (Dk. 72 Emre Can), Kroos, Musiala (Dk. 72 Führich), İlkay Gündoğan (Dk. 84 Deniz Undav), Wirtz (Dk. 58 Sane), Havertz (Dk. 58 Füllkrug)

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla (Dk. 75 Martin Adam), Adam Nagy (Dk. 64 Kleinheisler), Schafer, Kerkez (Dk. 75 Zsolt Nagy), Sallai (Dk. 87 Csoboth), Szoboszlai, Barnabas Varga (Dk. 87 Gazdag)

Goller: Dk. 22 Musiala, Dk. 67 İlkay Gündoğan (Almanya)

Sarı kartlar: Dk. 22 Barnabas Varga, Dk. 90+3 Szoboszlai (Macaristan), Dk. 27 Rüdiger, Dk. 89 Mittelsadt (Almanya)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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