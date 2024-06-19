Kanada’dan yeni İran hamlesi: Terör örgütü ilan edilecek!

19 Haziran 2024 20:48 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 20:53

Ordu’da sokak ortasında görülmemiş kavga: Yaralılar var!

Ordu’da sokak ortasında görülmemiş kavga: Yaralılar var!

Kanada basınında yer alan haberlerde, Kanada hükümetinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü listesine almaya hazırlandığı ve duyurunun bu hafta yapılmasının beklendiği öne sürüldü.

“BU HAFTA YAPILACAK”

Kanada’nın İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü ilan edeceği iddia edildi. Kanada basınında yer alan haberlerde, Kanada hükümetinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü listesine almaya hazırlandığı ve duyurunun bu hafta yapılmasının beklendiği öne sürüldü.

TRUDEAU REDDETMİŞTİ

Muhalefet, uzun süredir İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör örgütü listesine alınmasını talep etse de Kanada Başbakanı Justin Trudeau hükümeti bunu yapmanın istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini belirterek söz konusu adımı reddetmişti. İran’la 2012’de diplomatik ilişkilerini kesen Kanada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü'nü terör örgütü ilan etmişti.

Kanada yasalarına göre, terör örgütü listesine alınan örgütlere yardımda bulunan herkes suçlamalarla karşı karşıya kalabilir ve mal varlıkları dondurulabilir.