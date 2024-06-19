Ordu’da sokak ortasında görülmemiş kavga: Yaralılar var!

19 Haziran 2024 19:42 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 19:47

Ordu’da çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay, Ünye ilçesi Liseler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Sokaktaki esnafın da dahil olduğu kavgada 2 kişi yaralandı.

KAMERALARA YANSIDI!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.