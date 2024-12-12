Yeni halka arz olacak şirketler duyuruldu! Listede 2 hisse bulunuyor

12 Aralık 2024 12:19 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 12:27

Sermaye Piyasa Kurulu 2 yeni hissenin onayını verdi. Yatırımcıların yakından takip ettiği 2024 halka arz takvimine yeni eklenen hisselerin talep toplama ve borsada işlem görme tarihi de duyuruldu.

Çağdaş Cam halka arzının hangi bankalarda olduğu duyuruldu

Çağdaş Cam halka arzının hangi bankalarda olduğu duyuruldu

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yeni eklenen hisseler yer aldı.

Bu hafta SPK tarafından Çağdaş Cam ve Sümer Varlık halka arzlarının başvurusu onaylandı.

YENİ HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER NELER 2024?

Sermaye Piyasa Kurulu'nun başvurusunu onaylandığı Çağdaş Cam ve Sümer Varlık talep topluyor.

Listeye yeni eklenen 2 hissenin tarihleri ve fiyatı belli oldu. Çağdaş Cam halka arzı CGCAM kodu ile 20,00 TL'den satışa çıkıyor.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkan hisse eşit dağıtım yapacak.

ÇAĞDAŞ CAM KAÇ LOT VERİR?

Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. hissenin lot miktarı henüz netleşmedi fakat olası miktar şöyle:

300 Bin katılım ~ 140 Lot (2800 TL)

700 Bin katılım ~ 60 Lot (1200 TL)

1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (760 TL)

1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (560 TL)

1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (440 TL)

2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (360 TL)

2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (320 TL)

3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (280 TL)

SÜMER VARLIK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

22,00 TL'den SMRVA kodu ile satışa çıkacak olan hisseyi satın almak isteyenler Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alabilecek. Hissenin fon kullanım alanları %50 Yeni portföy alımları ve %50 Finansal borç ödemesi olarak açıklandı.