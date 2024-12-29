Yeni yıl çiçeği olarak bilinen Kokina suya konur mu, evde nasıl bakılır? Kokina çiçeği bakımı

29 Aralık 2024 18:59 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:03

Her yeni yıl zamanında gündeme gelen kokina çiçeği yeni yıla girmemize kısa süre kala yeniden gündeme oldu. Kırmızı nokta halindeki görünümü ile beğeni toplayan kokina çiçeği yeni yıla girmeden kısa süre önce alınarak evlerde vazolara konuluyor. Yeni yılda şans getirdiğine inanılan kokina çiçeği arkadaşlarımıza ve ailemize de hediye olarak verilebilir.

Kokina çiçeği yeni yıla girmemize az bir süre kala yeniden sosyal medyada konuşuldu. Kırmızı rengi ile eşsiz görüntüye sahip olan çiçek uzun süre solmadan evlerimizde bakılabiliyor. Sevdiklerimize hediye​ olarak alabileceğimiz çiçeğin evde bakımı ve suya konulup konulmadığına dair bilgiler ise sıklıkla araştırılıyor. Çiçeğin şans getirdiğine inanılıyorken güzel görüntüsü de oldukça beğeniliyor.

KOKİNA ÇİÇEĞİ SUYA KONUR MU?

Her yıl aralık ayında çeşitli çiçek dükkanlarında, butiklerde, alışveriş sitelerinde ve sokaklarda satışa çıkan yeni yıl​ çiçeği bu yıl da ilgi görmeye devam ediyor. Evlerimizde vazo içerisinde bakabileceğimiz ve bakımı kolay olan kokina çiçeği suya ihtiyaç duymaz.

İnce dalları ve kırmızı renkleri ile beğeni toplayan yeni yıl çiçeğini aldıktan sonra su olan bir vazoya koymak zorunda değilsiniz. Bu nedenle bakımı da evde oldukça kolay oluyor. Çiçek suya ihtiyaç duymaz fakat haftada 1 veya 2 kez su verebilirsiniz.

KOKİNA ÇİÇEĞİ NASIL BAKILIR?

Çiçeğin suya ihtiyaç duymaması sebebiyle su dolu bir vazoya gerek olmazken sprey yardımı ile haftada 1-2 kez yapraklarını sulayabilirsiniz. Sprey ile verilen su, nemli kalmasını sağlar ve böylece daha canlı bir şekilde görünmesine sebep olur.

Çiçek, serin ve ışık alan yerde tutulmalıdır. Güneş ışığına direkt olarak maruz kalması halinde dalları kuruyabilir bu nedenle fazla güneş görmemesi tercih edilir. Genel olarak oda sıcaklığında serin bir ortamda konumlandırmak tercih ediliyor. Kuruyan ve solan yerlerini küçük bir makas yardımı ile kırpabilir ve yeniden canlı görüntü elde edebilirsiniz.

KOKİNA ÇİÇEĞİ EVDE BAKIMI VAZODA VE TOPRAKSIZ

Tavşanmemesi adına sahip olan ama yaygın olarak kokina denilen 20-50 cm yükseklikte olan çiçek sert dalları ve kırmızı rengi ile ilgi çekiyor. Yeşil yaprakları arasında silcan adın verilen kırmızı bitki her yeni yıl zamanında evlerimizde ve sokaklarda yer alıyor.

Çok serin ve çok sıcak ortamları sevmeyen çiçeği evin serin bölgelerinde konumlandırabilirsiniz.

Son zamanlarda popülerleşmesi sebebiyle çeşitli tasarımlarla satışa sunulan çiçek, sevdiklerimize almak için uygun bir hediye olabilir. Yeşil iğne yapraklarının yanında çıkan kırmızı bitkilerdeki canlılık evlerimizde güzel bir görüntü oluşturuyor.

KOKİNA ÇİÇEĞİ ANLAMI NEDİR?

Yeni yıl çiçeği olarak adlandırılan kokina çiçeğinin kolayca solmaması ve çürümemesi senenin şanslı, bolluk ve bereket içerisinde geçeceğini düşündürür. Herhangi bir gerçekliği bulunmuyor fakat ülkemizde genel olarak çiçek, yeni yıl renklerine uyumu ve görüntüsü için tercih ediliyor. Bu nedenle herhangi bir anlam taşımayan çiçek görüntüsünden dolayı oldukça tercih ediliyor. Kokina çiçeğini yeni yıl zamanında sokaklarda, kafelerde ve evlerde oldukça sık görüyoruz.

KOKİNA ÇİÇEĞİ NE ZAMAN ALINIR, HANGİ AYDA?

Yeni yıl çiçeği olarak da bilinmesinden anlaşılacağı üzere yeni yıla girmeye kısa süre kala sokaklarda ve çiçek dükkanlarında satışı başlıyor.

Kişiler genellikle aralık ayında satın alıyor. Alınan çiçek dekoratif olarak sıklıkla tercih ediliyor. Aralık ayında çiçeği online olarak veya çiçek dükkanlarından satın alarak evinizin en güzel köşesinde konumlandırabilirsiniz.

KOKİNA ÇİÇEĞİ EKİLİR Mİ, NASIL EKİLİR?

Kokina çiçeğinin ekimi genel olarak uzun sürede sonuç verir. Tohum verme süreci 12 aya kadar çıkabiliyor. Tohumları ekmeden 1 gün önce ılık suda bekleterek kabuklarından ayırabilirsiniz. Kabukların olmaması çimlenmeyi daha da hızlandırabilir. Küçük bir saksıda torf veya perlif karışımı toprak kullanabilirsiniz.

Suda bekleyen ve yumuşayan tohumları toprağın 1-2 cm altına yerleştirdikten sonra çok fazla derine indirmeden üzerine toprak atınız.

Ektikten sonra toprak nemli kalmalıdır fakat fazla su koyulmaması da önemlidir. Ekim yapılan saksı oda sıcaklığında bulunabilir. Şimdi ise çimlenmenin olmasını bekleme zamanıdır.

Kısa sürede çimlenmesi beklenmemekle beraber 2-3 ay boyunca çimlenmemesi de normaldir. Bu süreçte toprağı nemli tutmaya devam edebilirsiniz.