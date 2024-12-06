Yeni yıl hediyesi seçmenin en kolay yolu Hepsiburada’da 

06 Aralık 2024 12:00 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 12:04

Hepsiburada, bireysel ve kurumsal müşterilere sunduğu hediye çekleriyle yeni yıl için hediye arayışında olanlara pratik çözümler sunuyor. Hepsiburada hediye çekleri, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan kullanıcılara Hepsiburada satıcılı geniş ürün yelpazesi içerisinden alışveriş yapma imkanı sağlıyor.

Hepsiburada​ hediye çekleri, bireysel ve kurumsal müşterilere yeni yıl alışverişinin en pratik ve güvenilir halini sunuyor. Hepsiburada güvencesiyle sunulan dijital formattaki bu hediye çekleri, Hepsiburada satıcılı ürünler arasından ihtiyaçlara uygun alışverişi kolayca gerçekleştirme imkanı tanıyor. Teknolojiden ofis ihtiyaçlarına, kişisel bakım ürünlerinden ev dekorasyonuna kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle her kategoride alışveriş​ fırsatı sağlayan hediye çekleri, anında satın alınarak online alışverişte kullanılabiliyor.

“Hepsiburada hediye çekleriyle yeni yıl alışverişini kolaylaştırıyoruz”

Hepsiburada hediye çeklerinin bireysel ve kurumsal müşterilerin alışveriş süreçlerini daha keyifli ve zahmetsiz hale getirdiğini belirten Hepsiburada Kategori Grup Başkan Yardımcısı Yalkın Tütüncüoğlu, “Hepsiburada olarak alışveriş deneyimini kolaylaştırırken, aynı zamanda bireyler ve kurumlar için de pratik çözümler sunuyoruz. Hepsiburada satıcılı on binlerce ürün arasından seçim yapma olanağı tanıyan hediye çekleri, bireysel müşteriler için sevdiklerine anlamlı bir hediye sunmanın en kolay ve etkili yolu oluyor. Kurumsal müşterilere ise çalışan motivasyonunu ve iş ortaklarıyla olan bağlarını güçlendirmek için özel bir fırsat sunuyor. Özellikle kurumsal firmalar, kendi ihtiyaçlarına uygun esnek çözümlerden faydalanarak yıl sonu dönemini daha verimli hale getirebiliyor. Böylece Türkiye’nin dört bir yanındaki kullanıcılarımız, elektronik, kişisel bakım, ofis malzemeleri ve daha birçok kategoride orjinal ürün garantisiyle kolayca alışveriş yapabiliyor. Dijital formatta sunulan hediye çekleri, online alışverişi kolay, hızlı ve keyifli bir deneyime dönüştürüyor” dedi.

Ayrıca Hepsiburada hediye çekleri sınırlı bir süre için sepette %5 indirim ile kullanıcılara sunuluyor.



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