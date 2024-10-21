Yenidoğan Çetesi olayından dolayı kapatılan hastanelerin listesi 2024

21 Ekim 2024 13:35 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:01

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan Yenidoğan Çetesi olayında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çete ile adı anılan birçok özel hastanenin kapatılmasının üzerine Yenidoğan Çetesi hangi hastaneler, kapandı mı belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin gündeminde yer alan Yenidoğan Çetesi ile ilişkili olan hastanelerin kapatıldığını duyurdu.

Kapatılan hastanelerin nerede olduğu da belirlenmiş oldu.

KAPATILAN YENİDOĞAN ÇETESİ HASTANELERİ HANGİLERİ?

Fezlekede yer alan hastane ve şüpheli hemşireler arasında Bağcılar Medilife Hastanesi hemşiresi Çağla Durmuş, Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi Ceren Hatice Kırım, TRG Hopitalist Hastanesi hemşiresi Cansu Akyıldırım, Reyap Hastanesi hemşireleri Mehtap Sayar ve Sümeyye Nur Arslan, Esenler Güney Hastanesi hemşiresi Hüseyin Günerhan, Bağcılar Şafak Hastanesi hemşiresi Mehmet Halis Başli, Duygu Hastanesi hemşiresi Deniz Korkmaz ile 11 hastanenin hasta takibini yapan hemşiler Hakan Doğukan Taşçı ile Hasan Basri Gök yer aldı.

Vedat Işıkhan konu ile ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Hastanelerdeki incelemelerimiz aylar öncesinde başlandı. Kamu zararına sebep olan reçetelerin ve tedavi yöntemlerinin teşhis edilmesi ayrı bir başlık olarak incelendi.

İki hastane için 29 Nisan'da Medilife Bağcılar, 9 Ağustos'ta Şafak Hastanesi'nin ile sözleşmeler feshedildi. Ödemeler de durduruldu. Diğer hastanelerin de sözleşmeleri durduruldu ve ödemeleri feshedildi. Geçmiş dönem alacaklarına blokeler kondu. Geçmişe dönük ödemeleri faizi ile birlikte tahsil ediyoruz."

Kapatılan hastaneler şöyle:

Özel Avcılar Hospital Hastanesi Özel TRG Hospitalist Hastanesi Özel Birinci Hastanesi Özel Güney Hastanesi Özel Bağcılar Medilife Hastanesi Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi Özel Reyap İstanbul Hastanesi Özel Şafak Hastanesi Bağcılar Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi

AVCILAR HOSPİTAL KAPATILDI MI?

Yenidoğan Çetesi ile adı anılan hastanelerden birisi de Avcılar Hospital oldu.

Hastane kapanan yerler arasında bulunuyor. Anlaşmalı hastaneler sevki gerçekleştirerek haksız kazanç alan ve ihmal davranışlarda bulunan çete hakkında hazırlanan iddianamede yer alan hastanelerdeki bebekler kamu hastanelerine sevk edildi.