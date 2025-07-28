Yerköy trafik kazası son dakika! Kazada ölü, yaralı var mı?

28 Temmuz Pazartesi günü Yerköy'de trafik kazası meydana geldi. Bölge çevresinde duyulan ses vatandaşlara endişeli anlar yaşatırken sesin trafik kazasından meydana geldiği ortaya çıktı.

YERKÖY TRAFİK KAZASI SON DAKİKA

Bugün öğle saatlerinde Yozgat'ın Yerköy ilçesine zincirleme kaza meydana geldi. Trafik kazası sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Olay yerinden iddialara göre plakası ve sürücünün belirlenemediği tır, Ayanoğlu Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Parkı çevresinde 4 araba ve 1 traktöre çarptı.

YOZGAT YERKÖY TRAFİK KAZASINDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

28 Temmuz günü Yerköy'de yaşanan trafik kazası sonucunda 1 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı. Yaşanan son dakika Yerköy kazası sonrası vatandaşlar ihbarda bulundu. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken traktör sürücüsü C.E, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan 2 yaralı ise ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracı ile olay yerinden kaçan tır sürücüsü 2 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.