Havalimanı yolunda şoke eden kaza: Bariyer ok gibi saplandı

İstanbul Havalimanı girişinde meydana gelen kazada, VİP taşımacılığı yapan Mehmet Çelik'in kullandığı araç, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ ŞOK GEÇİRDİ!

Çarpmanın etkisiyle demir bariyer, aracın ön kısmını delerek sürücü koltuğunu aşıp arka koltuğa kadar saplandı. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü Mehmet Çelik, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Durumu fark eden çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför Çelik, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Arnavutköy Trafik Büro Amirliği ekipleri, otoyolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Bariyerin saplandığı araç, demirle birlikte çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.