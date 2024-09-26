Yetkili servisten sıfır aldığı araç kusurlu çıktı, hayatının şokunu yaşadı! Şimdi kara kara düşünüyor

26 Eylül 2024 17:35 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 17:38

Erzurum'da 40 yaşındaki Muhammed Ülgür, yetkili servisten aldığı sıfır araç kusurlu çıkınca hayatını şokunu yaşadı. Kusurlu otomobilin sıfır bir araçla değiştirilmesini talep eden Ülgür, olumsuz cevap alınca mahkemenin yolunu tuttu.

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor

En çok arıza yapan arabalar belli oldu! Bu otomobilleri alanlar sanayiden çıkamıyor

En güvenilir ve ucuz otomobil listesi belli oldu! İşte dünya genelinde 2025'te uygun fiyatlı araçlar

En güvenilir ve ucuz otomobil listesi belli oldu! İşte dünya genelinde 2025'te uygun fiyatlı araçlar

Erzurum​'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 40 yaşındaki Muhammed Ülgür, hayalini kurduğu aracı yetkili bayiden 1 milyon 180 bin lira ödeyerek satın aldı. Büyük bir heyecanla aldığı sıfır araçta karşılaştığı sorunlar ve sonrasında yaşadıkları Ülgür'ü şoka uğrattı.

Aracını bayiden teslim alan Ülgür, aracın kapılarının dışa doğru çıkık olduğunu fark etti. Durumu Erzurum’daki Opel​ Erdemir bayisinin yetkililerine ileten Ülgür, aracı serviste onarma teklifini aldı. Servis yetkilileri aracın kapılarını tamamen sökerek müdahale edeceklerini söylediklerinde ise Ülgür bu teklifi kabul etmedi.

MAHKEMENİN YOLUNU TUTTU

Sıfır aracının orijinalliğinin bozulmasını istemediği için firma yetkililerinden araç değişimi talebinde bulundu. Ancak distribütör yetkililerinden de olumsuz cevap alınca, Ülgür çözümü Tüketici Mahkemesi'ne başvurmakta buldu.

"BENİM BİR HATAM YOK İKEN NEDEN ZARAR EDEYİM"

Aracın kapılarının tam kapanmamış gibi durduğunu ve 2-3 milimlik farkla tam yerine oturmadığını ifade eden Ülgür, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Serviste yoğunluk var denilerek aracı alarak gitmek zorunda kaldım. Tekrar geldiğimde ise kaporta ustası bana kapıların tamamen sökülerek ayar yapılması gerektiğini söyledi. Ben de sıfır araç aldığım için bunun doğru bir çözüm olmayacağını söyledim. İleride ekspere götürdüğümde, aracı satmak istediğimde bu işlem görünecek. Aracın fiyatı düşecek. Benim bir hatam yok iken neden zarar edeyim. Her şey ortada. Aracımın yenisiyle değiştirilmesini talep ettim. Markanın Türkiye distribütöründeki yetkililer ile telefonda görüştüm. Önce haklı buldular, sonra da hakkımı adli mercilere arayabileceğimi söylediler. Aracı yenisiyle değiştiremeyeceklerini dile getirdiler. Her şey bir yana onlardan en küçük bir sıcak ilgi görmemek beni fazlasıyla üzdü" ifadelerini kullandı.