Sıfır araç alacak herkesi ilgilendiriyor! Maliye'den büyük kolaylık 1 Ocak'ta hayata geçecek

26 Eylül 2024 09:52 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:16

Sıfır araç alanlar için kritik uygulama 1 Ocak 2025'ten itibaren başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu genel tebliğleri yürürlüğe girdi. Sıfır araçlar için elektronik tebligat dönemi başlıyor. Belirtilen tarih itibarıyla sıfır araç alanlar da elektronik tebligat sistemine dahil edilecek. Uygulama ile ikinci el araçta da manipülasyonun önüne geçilmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı​'nın yeni düzenlemesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sıfır araç​ alacaklar için hayata geçecek. Resmi Gazete​'de yayımlanan tebliğlere göre, 2025 itibarıyla sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil edilecek. Kullanılan elektronik tebligat uygulaması sayesinde kamu milyarlarca liralık kağıt, toner ve posta masrafı gibi maliyetlerden tasarruf edecek.

SIFIR ARAÇLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomi ile mücadelesi sürüyor. Bu kapsamda yeni bir tebliğ yayımlandı. Sıfır araç alana büyük kolaylık geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sıfır araç alacakları yakından ilgilendiriyor. Mükelleflerin uyum maliyetlerini düşürmek için Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir adım attı.

2025 itibarıyla sıfır araç alanlar elektronik tebligat sistemine dahil edilecek. Mali müşavirler mükelleflerin bilgilerine ihtiyaç duymadan, kendi kimlik bilgileriyle işlem yapabilecek. Bu kapsamda 2005 yılından bu yana bilanço esasına göre defter tutan 1,6 milyon mükellefin kullandığı Ba-Bs formlarının zorunluluğu sona erdi.

ELEKTRONİK TEBLİGAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Ocak 2025 itibarıyla sıfır araç alanlar da elektronik tebligat sistemine dahil olacak. Bu düzenleme ile kağıt, toner ve posta masraflarından büyük ölçüde tasarruf sağlanacak. Uzun bürokratik süreçler ve hukuki anlaşmazlıklar geride kalacak. İş yükü meydana getiren uygulamalara son verildi.

KİMLERE ZORUNLU OLMAYACAK?

Sıfır araç alan Türkiye'deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile 18 yaşını doldurmamış olanlar için bir zorunluluk olmayacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTIŞ OLACAK

Yayımlanan tebliğle, bildirimlerin usulleri yeniden belirlendi. Ödeme kaydedici cihaz muafiyetinden yararlanılabilmesi için taşınması gereken şartlar ve limitler güncellendi ve bu limitlerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına karar verildi.

İlk kez 2016 yılında kullanıma sunulan ve 9,5 milyona yakın kişi tarafından kullanılan elektronik tebligat uygulamasıyla tebligatlar, ücretsiz olarak elektronik ortamda yapılıyor.