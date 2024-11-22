Yetkisiz çakar kullanımına cezalar arttı mı? Teklif mecliste kabul edilerek yasalaştı

22 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:20

TBMM Genel Kurulu’nda iç güvenlik alanında iç düzenlemeler kanun teklifi kabul edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usulsüz çakar kullanımına karşı alınan yeni cezaları duyurdu.

Mecliste kabul edilen Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanarak trafikte üstünlük sağlayanlara uygulanacak olan cezalar artırıldı.

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMINA CEZALAR ARTTI MI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda usulsüz çakar kullanımına karşı alınan yeni tedbir ve cezaları açıklayarak “Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.” notunu düştü.

İç güvenlik alanında düzenlemeler öngören yasa teklifi ile yetkisiz çakar kullanarak trafikte üstünlük sağlayanlara verilen cezalar artırıldı.

“Usulsüz Çakar Kullananlara Yeni Cezalar"



Dün gece TBMM'den geçen "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la birlikte;



a) Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak,

b)… pic.twitter.com/HVfbYheIMF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya)

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Yasayla birlikte, usulsüz çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak.

Aynı zamanda çakar ve tepe lambası takılan araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek.

Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192.000 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.

Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.