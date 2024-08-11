Yılda sadece bir kez gerçekleşen Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı

11 Ağustos 2024 17:51 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 18:25

Perseid Meteor Yağmuru o tarihte başlayacak! Türkiye’den binlerce kişi gökyüzündeki görsel şölene tanıklık edecek

Perseid Meteor Yağmuru o tarihte başlayacak! Türkiye’den binlerce kişi gökyüzündeki görsel şölene tanıklık edecek

Her yıl dünyada 8 kere yaşanan ve izlemek için beklediği Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı.

Vatandaşlar tarafından ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenebileceği merak ediliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ 2024?

Kuzey yarım küreden görülebilen Persoid meteor yağmuru 11 Ağustos akşamı Türkiye'den de görülebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmuru 11 Ağustos saat 19.00-23.00 arasında Türkiye'den izlenebilecek.

PERSOİD METEOR YAĞMURU NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Perseid meteor yağmurunu izlemek için şehir merkezlerinden olabildiğince uzaklaşmanız gerekiyor.

Işık kirliliği nedeniyle meteor yağmuru şehir merkezlerinden görülmeyecektir.

PERSEİD METEOR YAĞMURU İSTANBUL'DAN İZLENİR Mİ?

Perseid meteor yağmuru kuzey yarım kürede yer alan bölgelerden görülebilecek.

Türkiye'den de görülebilecek olan meteor yağmurunun İstanbul'dan izlemek isteyen vatandaşların ışık kirliliğinin az olduğu bölgelere gitmesi gerekiyor.

İstanbul'un kuzeydoğu ve kuzeybatı kesimlerinde meteor yağmurunun görülme ihtimali bulunuyor.