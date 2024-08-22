Yıldız Saray 1 Eylül 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilecek

22 Ağustos 2024 11:16 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:39

Sultan 2. Abdülhamid'in 30 yıl boyunca devleti yönettiği ve ikametgah ettiği Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından kapılarını ziyaretçilere açtı.

Vatandaşlar tarafından Yıldız Sarayı ücretsiz mi sorusunun cevabı merak edildi.

YILDIZ SARAYI GİRİŞLER ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre Yıldız Sarayı'na girişler 1 Eylül 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

Konuyla ilgili Yıldız Sarayı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ecdadımızın bize mirası olan bu güzel eseri, bugünden itibaren milletimize ve özellikle de sevgili gençlerimize emanet ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha cennet mekân Sultan 2. Abdülhamit Han'ı ve kahraman ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Restorasyonda emeği olan herkesi tekrar tebrik ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve bu vesileyle inşallah bugünden itibaren halkımıza açtığımız bu mekânı, önümüzdeki ayın sonuna kadar, bu ay dahil, önümüzdeki ayın da sonuna kadar ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız. Hayırlı olsun. Rabbim milletimize emanetine gözleriyle, gezerek, görerek sahip çıkmayı da nasip etsin diyorum" dedi.

YILDIZ SARAYI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşlar, pazartesi günleri hariç saat 09.00-17.30 arasında Yıldız Sarayı'nı ziyaret edebilecek.