SON DAKİKA I Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Sarayı müjdesi! Ağustos sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek

19 Temmuz 2024 14:39 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 15:11

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Osmanlı Devleti'nin son sarayı olan Yıldız Sarayı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

En güzel tarihi eserlerinden birinin açılışını yapmak üzere buradayız. Titiz bir restorasyon sonrası ecdat yadigarını ihya etti. Bugünden itibaren halkımıza ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimize açıyoruz.

Eski görkemine kavuşturarak açtığımız yıldız sarayımızın hayırlara vesile olmasını umuyorum.

Yıldız Sarayı şehrin simgelerinden biri. İhmallerin kurbanı olmuş sarayımızın Milli Saraylar Başkanlığına ve ekibine teşekkür ediyorum.

"OSMANLI'NIN EN SANCILI DÖNEMİNE ŞAHİTLİK ETTİ"

Burası asla sıradan bir yapı değildir. 200 yıllık tarihiyle Osmanlı'nın en sancılı dönemine şahitlik etmiştir.

Sultan Abdülhamid ile özdeş hale gelmiştir.

Bu yapının yeniden ihyası ile İstanbul'un tarihi ve turistik cazibesi daha artacak.

Yıldız Sarayı direnişin de sembolü oldu. Ayrıca vasfı yönetim merkezi olarak kullanılmasıdır.

TOPLAM 2 BİN KİŞİ YAŞADI

Necip Fazıl'ın 36 Türk hükümdarı arasında belki de en büyüğü olarak tanımladığı Abdülhamit darbeye kadar devleti buradan yönetti.

Yıldız Sarayı Devleti yönelen yıkma girişimleri karşısında direnişin sembolü oldu. Yıldız Sarayı'nın ayırıcı vasfı yönetim merkezi olarak kullanılmasıdır. Mimari olarak, çağından farklı özellikler taşır.

Sultan 2. Abdülhamit döneminde toplam 2 bin kişinin yaşadığı rivayet ediliyor. Tabiatla uyumu, mimarisi ve Türk saray bahçeleri geleneğinin son örneği olan Yıldız Sarayı nadide bir eserdir.

"ECDADIN EMANETLERİNE SAHİP ÇIKMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Kimi ülkeler 100 150 yıllık tarihi varlıklarına büyük özen gösterirken nice kültür varlığımıza sahip çıkamadık. Reddi miras anlayışı bizlere çok ağır bedeller ödetti. Bu sembollerden biri Yıldız Sarayı oldu. Ecdat yadigârı pek çok varlık gibi burası da yıllarca hoyratça kullanıldı.

Yıldız Gazinoları projesi hayata geçirilmiştir. İtalyan bir şirket tarafından işletilen kumarhane 1 yıl sonra kapatılmıştır. Gazetelere de yansıyan ahlaksızlık hadisesinden sonra Savarona yatını devraldık. Savarona yatını restore ettirdik, kısa bir süre sonra bitecek. Devlet başkanlarını ağırlamak için kullanmaya başlıyoruz.

AĞUSTOS SONUNA KADAR ÜCRETSİZ

Tarihi vefa, geçmişe saygı anlayışıyla eserlerimizi yeniden ayaklandırdık. 120'nin üzerinde restorasyon çalışması yaptık. Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nden Topkapı'da uzun yıllar saklanmış hazine koleksiyonuna varıncaya kadar bir çok eseri ihya ettik.

Bu mekan önümüzdeki ayın sonuna ücretsiz ziyarete açmış oluyoruz.