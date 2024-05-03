Yıldız Tilbe'ye sivil polis aracına arkadan çarpması nedeniyle takip mesafesi ihlalinden ceza yazıldı

03 May 2024 16:38 - Güncelleme : 03 May 2024 16:50

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli bir sivil polis memuru idaresindeki araca çarparak kaza yaptı.

Kazanın ardından vatandaşlar Yıldız Tilbe'nin ceza alıp almadığını ve sağlık durumunu merak ediyor.

Açıklanan bilgilere göre ünlü sanatçıya Karayolları Trafik Kanunu'nun "Takip Mesafesi" maddesince takip mesafesi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma ise olmadı.