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03 May 2024 15:55 - Güncelleme : 03 May 2024 16:13

Yıldız Tilbe polis aracına çarptı! Takip mesafesini ihlal etti

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe havalimanında takip mesafesi kuralına uymayarak polis aracına çarptı. Trafik kuralına uymayan Tilbe'ye ceza kesildi.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıldız Tilbe polis aracına çarptı! Takip mesafesini ihlal etti

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kazaya karıştı. Tilbe'nin çarptığı aracın İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil araç olduğu öğrenildi.

Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı TEM Bağlantı yolunda sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, aynı istikamette seyir halinde olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan ve görevli polis memuru idaresindeki sivil aracın arka kısmına çarptı. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yıldız Tilbe polis aracına çarptı! Takip mesafesini ihlal etti - 1. Resim
CEZA KESİLDİ

Yıldız Tilbe hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘Takip Mesafesi’ maddesince takip mesafesi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Yıldız Tilbe polis aracına çarptı! Takip mesafesini ihlal etti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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