Yılın son MGK toplantısı bugün yapılacak: Gündem başlıklarında neler var?
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ana gündem başlıkları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılın son MGK toplantısı kritik başlıkları ele almak üzere bugün Beştepe’de yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ana gündemin Suriye’de HTŞ ve muhaliflerin Halep’i kontrol altına almasının ardından bölgede yaşanan gelişmeler olması öngörülüyor.
MGK GÜNDEMİNDE NELER VAR?
MGK toplantısının gündemini Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam, kısa adıyla HTŞ ve beraberindeki grupların ilerleyişi ve bölgedeki son gelişmeler oluşturuyor. Olası göç tehdidi de masadaki başlıklar arasında olacak.
MGK'nın bir diğer gündemi Terörle mücadele operasyonları. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit, kırmızı kitabın yeniden düzenlenmesi ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.
MGK NE ZAMAN TOPLANACAK?
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 3 Aralık Salı Günü (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılacak.