Yıllara göre asgari ücret miktarları gündemde! 2002,2003 ve 2004’te asgari ücret ne kadardı?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Aralık 2024 09:30 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:49

24 Aralık günü akşam 2025 yılında asgari ücret miktarı belirlendi. Milyonlarca vatandaşın beklediği ücret belli olurken yıllara göre asgari ücret maaşları da gündeme geldi. 2002,2005,2006 yıllarında kaç dolara denk geldiği ise merak ediliyor.

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği asgari ücret zammı netleşti. Yapılan %30 zamla beraber ücret 22 bin 104 TL'ye ulaştı. Vatandaşlar ise daha önceki yıllarda asgari ücretin kaç TL olduğunu araştırmaya başladı.Y YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET MİKTARI 2025 yılı: 22.104 TL 2024 yılı: 17.002 TL 2023 Temmuz-Aralık dönemi: 11.402,32 TL 2023 Ocak-Haziran dönemi: 8.506,80 TL 2022 Temmuz-Aralık dönemi: 5.500,35 TL 2022 Ocak-Haziran dönemi: 4.253,40 TL 2021 yılı: 2.825,90 TL 2020 yılı: 2.324,70 TL 2002,2003,2004,2005,2006 YILINDA ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLARDI? 2002 senesinde asgari ücret 184 TL olurken 126 dolar ediyordu. 2003 senesinde 225 TL olan ücret 135 dolar, 2004'te 318 TL olan asgari ücret 218 dolar ediyordu. 2005 yılında 350 TL olan asgari ücret 257 dolar olurken 2006'da 380 TL olan asgari ücret 281 dolardı. 2007 senesinde 419 TL olan ücret 295 dolar ediyordu. 2008 senesinde 503 TL olan asgari ücret 429 dolar olurken 2009 senesinde 546 TL'ye çıkarak 344 dolar olmuştu. 2010 senesinde 599 TL olan ücretin karşılığı 404 dolardı. İlgili Haberler Yeni asgari ücret belli oldu! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve diğer ödemelerin tutarları belli oldu Zamlı yeni asgari ücret maaşları ne zaman yatacak? Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor AK Parti Grup Toplantısı bugün saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek