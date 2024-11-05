YKS 2025 ne zaman? ÖSYM takviminin açıklanması bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Kasım 2024 10:25 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 10:30

ÖSYM tarafından her yıl sınav takvimi duyuruluyor. Milyonlarca kişinin gireceği YKS 2025 sınavının ne zaman yapılacağı beklenirken ÖSYM henüz takvimi duyurmadı. Sınav geçen sene 8-9 Haziran tarihlerinde uygulanmıştı.

Geçtiğimiz yıl 8-9 Haziran 2024 tarihinde uygulanan YKS​ sınavının ne zaman yapılacağı bekleniyor. ÖSYM tarafından takvimin duyurulmasıyla beraber YKS 2025 tarihi gündeme geldi. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS​ sınav tarihi​ duyuruldu. YKS 2025 NE ZAMAN? ÖSYM tarafından henüz tarih duyurulmazken kısa süre içerisinde ÖSYM takviminin duyurulması bekleniyor. LGS sınavı 15 Haziran'da uygulanırken YKS sınavının tarihi belirlenmedi. Geçtiğimiz sene sınav 8-9 Haziran'da uygulanmıştı. ÖSYM takviminin kasım ayında adaylara duyurulması bekleniyor. YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2025 yılında başvuru tarihleri henüz belli olmazken takvimin paylaşılmasıyla beraber netleşecek. 2025 senesinde ÖSYM takviminin açıklanmasıyla beraber tarihler belli olacak. Geçtiğimiz yıl YKS başvurular 1 Şubat'ta başlayıp 26 Şubat'ta sona ermişti. 2024 YKS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADARDI? Geçen sene YKS sınavına giren öğrenciler her oturum için 295 TL ödeme yapmıştı. TYT+AYT sınavlarına katılacak olanlar toplamda 590 TL öderken TYT için 295 TL ödemesi yapılmıştı. 3 oturuma da katılacak olan adaylar ise toplamda 885 TL ödedi. İlgili Haberler Son dakika | LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu LGS sınav başvuru tarihi geçtiğimiz yıl 18 Mart'ta başlamıştı