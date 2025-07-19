YKS 213,256, 243, 264, 214, 235 puanla hangi üniversiteye girerim?

TYT, AYT ve YDT sınavına katılan adaylar aldıkları puan ile hangi üniversiteye gidebileceğini araştırmaya başladı.

YKS 213,256, 243, 264, 214, 235 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRERİM?

ÖSYM tercih kılavuzu 2025 henüz yayınlanmadı. Bu nedenle adaylar tercih yapmak istedikleri okullar ve bölümler için 2024 verilerine göre bakacak. 2024 yılına ait taban ve tavan puanları aracılığıyla adaylar okulların puanlarına bakabiliyor. Öğrenciler 2025 kılavuzu yayımlanana kadar aldıkları puan ile gidebileceği yerleri 2024 kılavuzu aracılığıyla öğrenebilecek.

YKS 228,229,239,236, 238,237,247, 289 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRERİM?

ÖSYM 2025 kılavuzu sonrasında taban ve tavan puanlar belli olacak. Milyonlarca aday aldıkları puan ile hangi üniversiteye gidebileceğini araştırıyor. Adaylar, aldıkları puan ile gidebilecekleri yerleri 2024 verilerine göre öğrenebilecek.