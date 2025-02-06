YKS başvuru ücreti belli oldu! TYT, AYT sınav ücreti 2025 kılavuzda yer aldı

06 Şubat 2025 14:58 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 15:04

TYT AYT sınav ücreti 2025 bugün yayımlanan ÖSYM kılavuzuyla beraber netleşti. 6 Şubat tarihinde başlayan süreç 3 Mart'a kadar sürerken son ödeme tarihi 2025 duyuruldu. Adaylar belirlenen bankalara sınav ücretini yatırdıktan sonra başvuru sürecini tamamlamış olacak.

YKS başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında sınav ücreti ve yatırılacağı bankalar gündemde

YKS başvuru nasıl yapılır? 2025 yılında sınav ücreti ve yatırılacağı bankalar gündemde

Bugün ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzun ardından TYT AYT başvuru ücreti netleşti. Bu yıl da binlerce aday YKS sınavına katılım sağlayacak. Öğrencilerin başvuru için ödeyeceği fiyat da belli oldu.

YKS TYT AYT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2025?

ÖSYM bugün başvuru kılavuzunu yayımladı. Buna göre öğrenciler sadece TYT’ye girmek için 450,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek için 900,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek için ise 1350,00 TL yatıracaklar.

Banka aracılığı ile ücreti yatırmak isteyenler banka görevlisine T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini bildirecek. Ardından aldıkları dekont üzerindeki T.C. kimlik numarası ve isim soyisim bilgilerini kontrol etmeliler. Adaylar internet bankacılığı aracılığıyla da ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

TYT AYT SINAV FİYATI KAÇ TL?

TYT sınavına katılmak için 450 TL ödenirken TYT + YDT veya AYT girecek olanlar 900 TL, her 3 oturuma da girecek olanlar ise 1,350 TL ödeme yapacak.

Online olarak ödeme yapacak olan adaylar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kart ile ödeme yapabilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ?

Banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 4 Mart 2025 23.59'a kadar ödeme işlemlerini tamamlamalıdır. Başvuru süreci 6 Şubat ile 3 Mart olarak belirlendi. Adaylar dilerse banka ATM'si veya online olarak ödeme işlemini yapabilecek.

Süreci kaçıran adaylar geç başvuru tarihinde işlem yapabilir. Geç başvurular 11-13 Mart aralığında alınacak ve e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından yapılacak.