YKS ek tercih kayıtları e- Devlet üzerinden yapılıyor
8-9 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavının ardından yerleşemeyen adaylar ek tercih yaptı. ÖSYM tarafından açıklanan ek tercih yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler kayıtlar ne zaman, nereden yapılır araştırmaya başladı.
25 - 30 Eylül'de yapılacak olan ek tercih kayıt işlemlerinde gerekli olan belgeler ve tarihler öğrencilerin gündeminde yer aldı.
Sınav sonrasında yapılan tercihlerde istediği programa yerleşemeyen adaylar ek tercih işlemlerini tamamladı.
YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
YKS ek tercih sonucunda bir kuruma yerleşen adaylar 25 - 30 Eylül'de kayıt işlemlerini yapabilecek.
Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül aralığında alınacak. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar üniversite tarafından duyurulan tarihte istenilen belgeleri tamamlayacak.
YKS EK TERCİH NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Kayıt hakkı kazanan adaylar e- Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.
E- kayıt zorunlu olmazken adaylar üniversitelerin kayıt merkezlerinden de işlemlerini yapabilir.