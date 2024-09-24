YKS ek tercih kayıtları e- Devlet üzerinden yapılıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

24 Eylül 2024 09:58 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:59

8-9 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavının ardından yerleşemeyen adaylar ek tercih yaptı. ÖSYM tarafından açıklanan ek tercih yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler kayıtlar ne zaman, nereden yapılır araştırmaya başladı.

25 - 30 Eylül'de yapılacak olan ek tercih kayıt işlemlerinde gerekli olan belgeler ve tarihler öğrencilerin gündeminde yer aldı. Sınav sonrasında yapılan tercihlerde istediği programa yerleşemeyen adaylar ek tercih işlemlerini tamamladı. YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR? YKS ek tercih sonucunda bir kuruma yerleşen adaylar 25 - 30 Eylül'de kayıt işlemlerini yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül aralığında alınacak. Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar üniversite tarafından duyurulan tarihte istenilen belgeleri tamamlayacak. YKS EK TERCİH NEREDEN, NASIL YAPILIR? Kayıt hakkı kazanan adaylar e- Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. E- kayıt zorunlu olmazken adaylar üniversitelerin kayıt merkezlerinden de işlemlerini yapabilir. İlgili Haberler YKS 3. ek tercih olacağına dair ÖSYM'den herhangi bir açıklama gelmedi 2024 YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak