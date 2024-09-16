YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor

16 Eylül 2024 17:19 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:21

6 Eylül günü başlayan ek tercih sürecinin ardından yerleşemeye adaylar sonuçların erişime açılması bekleniyor. Süreç 11 Eylül'de sona ermişti. Öğrenciler ise ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Adaylar 2024 YKS kılavuzuna göre ek tercih yapabilecek

Adaylar 2024 YKS kılavuzuna göre ek tercih yapabilecek

8-9 Haziran'da uygulanan YKS​ sınavının ardından sonuçları erişime açılmıştı.

Herhangi bir kuruma yerleşemeyenler ek tercih​ işlemlerini gerçekleştirdi. Gözler ise ÖSYM'ye çevrildi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. Geçen yıl tercihler 12-17 Eylül aralığında alınırken sonuçlar 25 Eylül'de açıklandı.

Bu sene de sonuçların eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçların erişime açılmasının ardından adaylar ÖSYM sonuç sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Ek tercihler sonrasında kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih ise henüz paylaşılmadı. ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak.