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Adaylar 2024 YKS kılavuzuna göre ek tercih yapabilecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
06 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:50
Adaylar 2024 YKS kılavuzuna göre ek tercih yapabilecek

8-9 Haziran'da uygulanan sınavın ardından kayıt işlemleri tamamlandı. Bugün başlayan ek tercih başvurularını bekleyen adaylar YKS ek tercih 2024 kılavuzunu da bekliyordu.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği süreç başladı. 14.30 itibarıyla erişime açılan ek tercih kılavuzunun ardından yerleşemeyen adaylar işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 

YKS EK TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI 2024?

ÖSYM tarafından bugün boş kontenjanlar açıklandı. Resmi sitede yayımlanan kılavuz ile boş kontenjan durumunu öğrenebilirsiniz.

Adaylar 2024 YKS kılavuzuna göre ek tercih yapabilecek - 1. Resim

YKS BOŞ KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde işlemlerin bugün başlayacağı belirtilmişti. Bugün yapılan duyuru şöyle oldu:

"2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir."

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Kaynak: TGRT Haber
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Nusya 8 Şubat 2022 04:54

Terbiyesiz bide sporcu olacak.Ahlaksix adam.Ataturk" ben sporcunun zeki ,çevik ve ahlaklisini severim."demiş. Bu tam bir ahlaksız.kesinlikle elinden alınmalı.sporcu sıfatıyla anilmamali.

Ahmet 7 Şubat 2022 17:28

Memleket

Ahmet 7 Şubat 2022 17:28

Faruk bu da mı gol değil

Ahmet 7 Şubat 2022 17:27

Canan

Ahmet 7 Şubat 2022 17:27

Bu ne rezalet. Vatandaşlıktan çıkarılmalı

profesör 7 Şubat 2022 17:20

Ayrıca devlet bu adama verdiği tüm paraları geri almalı. hem de faizi ile.

profesör 7 Şubat 2022 17:18

Milli sporcu diye geçinip, dünyanın parasını al. sonra da almadım diye inkar. karaktersizlik bu. sonra da bu ülkenin cumhurbaşkanının ölmesi için paylaşım yap. bunlardan çok var memlekette. nasıl insanlarsınız siz ya. insan düşmanın bile hastalıktan ölmesini istemez ki.

Yozgatlı sadri 7 Şubat 2022 17:17

Bu adama bu milletin verdiği emekler ve dolarlar haram olsun

Caner 7 Şubat 2022 17:16

Sporcu değil, sanki birilerinin maşası.

Kemal usta Berlin 7 Şubat 2022 16:28

Milli olmuşsun ama adam olamamışsın

Doğan 7 Şubat 2022 15:59

Aptal milli takım seviyesinde bir sporcunun bu denli küçülmesi hoş olmamis

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