Adaylar 2024 YKS kılavuzuna göre ek tercih yapabilecek

06 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:50

8-9 Haziran'da uygulanan sınavın ardından kayıt işlemleri tamamlandı. Bugün başlayan ek tercih başvurularını bekleyen adaylar YKS ek tercih 2024 kılavuzunu da bekliyordu.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği süreç başladı. 14.30 itibarıyla erişime açılan ek tercih kılavuzunun ardından yerleşemeyen adaylar işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI 2024?

ÖSYM tarafından bugün boş kontenjanlar açıklandı. Resmi sitede yayımlanan kılavuz ile boş kontenjan durumunu öğrenebilirsiniz.

YKS BOŞ KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde işlemlerin bugün başlayacağı belirtilmişti. Bugün yapılan duyuru şöyle oldu:

"2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir."