Adaylar 2024 YKS kılavuzuna göre ek tercih yapabilecek
8-9 Haziran'da uygulanan sınavın ardından kayıt işlemleri tamamlandı. Bugün başlayan ek tercih başvurularını bekleyen adaylar YKS ek tercih 2024 kılavuzunu da bekliyordu.
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği süreç başladı. 14.30 itibarıyla erişime açılan ek tercih kılavuzunun ardından yerleşemeyen adaylar işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI 2024?
ÖSYM tarafından bugün boş kontenjanlar açıklandı. Resmi sitede yayımlanan kılavuz ile boş kontenjan durumunu öğrenebilirsiniz.
YKS BOŞ KONTENJAN SAYISI BELLİ OLDU MU?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde işlemlerin bugün başlayacağı belirtilmişti. Bugün yapılan duyuru şöyle oldu:
"2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir."
Terbiyesiz bide sporcu olacak.Ahlaksix adam.Ataturk" ben sporcunun zeki ,çevik ve ahlaklisini severim."demiş. Bu tam bir ahlaksız.kesinlikle elinden alınmalı.sporcu sıfatıyla anilmamali.
Memleket
Faruk bu da mı gol değil
Canan
Bu ne rezalet. Vatandaşlıktan çıkarılmalı
Ayrıca devlet bu adama verdiği tüm paraları geri almalı. hem de faizi ile.
Milli sporcu diye geçinip, dünyanın parasını al. sonra da almadım diye inkar. karaktersizlik bu. sonra da bu ülkenin cumhurbaşkanının ölmesi için paylaşım yap. bunlardan çok var memlekette. nasıl insanlarsınız siz ya. insan düşmanın bile hastalıktan ölmesini istemez ki.
Bu adama bu milletin verdiği emekler ve dolarlar haram olsun
Sporcu değil, sanki birilerinin maşası.
Milli olmuşsun ama adam olamamışsın
Aptal milli takım seviyesinde bir sporcunun bu denli küçülmesi hoş olmamis