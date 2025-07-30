YKS kılavuzu nereden, nasıl bakılır? YKS tercih kılavuzu bugün yayınlanacak

Her sene olduğu gibi bu sene de milyonlarca kişinin katıldığı YKS sınavında sonuç süreci tamamlandı. Milyonlarca aday bugün açıklanacak olan YKS kılavuzunu beklerken kılavuza nereden bakılır gündeme yerleşti.

YKS KILAVUZU NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS kılavuzu bugün erişime açılacak. Duyuruda kılavuzun erişime açılacağı saat belirtilmezken bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre YKS tercih kılavuzu bugün açıklanacak. Adaylar kılavuza ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan duyurlar kısmından ulaşabilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU NASIL BAKILIR?

Bugün erişime açılması beklenen YKS tercih kılavuzu ÖSYM sitesinden erişilebilir olacak. Adaylar duyurular kısmını yakından takip ediyor. ÖSYM, "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir." açıklaması ile kılavuzun bugün açıklanacağını duyurdu.