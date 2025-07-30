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 | Sumru Tarhan

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2025 son dakika? ÖSYM duyurusu bekleniyor

Bu yıl 21-22 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih kılavuzunun yayınlanacağı saat bekleniyor.

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YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2025 son dakika? ÖSYM duyurusu bekleniyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 09:06

tarafından uygulanan sınavında dönemi 1 Ağustos itibarıyla başlıyor. Adaylar 13 Ağustos'a kadar işlemlerini yapabilecek. Bugün ise YKS tercih kılavuzu erişime açılacak.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI SON DAKİKA?

YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Bugün içerisinde kılavuz erişime açılacak.

ÖSYM "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir." duyurusu ile tercih kılavuzunun bugün yayınlanacağını duyurdu.

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2025 son dakika? ÖSYM duyurusu bekleniyor

YKS TERCİH KILAVUZU BUGÜN YAYINLANCAK MI?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz'da açıklandı. Öğrenciler tercih dönemi öncesinde kılavuzu beklerken ÖSYM bugün başarı sıralamalarının yer aldığı kılavuzun yayınlanacağına dair açıklama yaptı.

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