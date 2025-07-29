YKS tercih kılavuzu saat kaçta yayınlanacak? ÖSYM'den tercih işlemlerine dair duyuru

Her yıl olduğu gibi bu sene de üniversite sınavına milyonlarca kişi başvuruda bulundu. Heyecanla beklenen YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS tercih kılavuzuna çevrildi.

YKS TERCİH KILAVUZU SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

2025 yılında 21-22 Haziran'da uygulanan YKS sınavının ardından adaylar tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekledi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre tercih kılavuzu yarın erişime açılacak. Duyuruda yer alan bilgilere bakıldığında kılavuzun yayınlanacağı saat duyurulmazken erken saatlerde erişime açılabileceği tahmin ediliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

28 Temmuz Pazartesi günü ÖSYM tarafından paylaşılan duyuruya göre YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz'da erişime açılacak. Gideceği üniversite ve bölümün başarı sıralamasına bakacak olan adaylar kılavuz sonrası detaylı bilgiye ulaşabilecek. ÖSYM'nin duyurusu şöyle oldu:

"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın yaptığı açıklama sonrasında 2025 YKS tercih dönemi tarihleri belli oldu. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınav sonuçları erişime açıldı, gözler tercih dönemine çevrildi. Yapılan son açıklamaya göre tercih dönemi 1 Ağustos itibarıyla başlayacak ve 13 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinden tercihlerini yapacak.