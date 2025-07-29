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 | Emir Yücel

YKS sonuçları açıklandı, sıra tercihte! İşte doğru tercih için yapılması gerekenler

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan tercih dönemi, aday öğrenciler için hem heyecan verici hem de dikkat gerektiren bir süreç. Bu dönemde öğrencilere önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Adnan Yüksel, "Hayatınızın en önemli kararlarından birini veriyorsunuz" diyerek doğru tercih için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

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YKS sonuçları açıklandı, sıra tercihte! İşte doğru tercih için yapılması gerekenler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 11:39

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, tercih edilecek üniversitenin Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından kurumsal akreditasyon almış olmasının çok önemli bir kriter olduğunun altını çizdi. Akreditasyonun "bir kurumun işini hakkıyla yapabildiğinin göstergesi" olduğunu belirten Yüksel, "Akredite olmayan bir üniversiteyi tercih etmek, eksik akademik kadro, sınırlı sosyal imkanlar ve yetersiz altyapı gibi sorunlara kapı aralayabilir. Bu nedenle bu detayı göz ardı etmesinler" dedi.

YKS sonuçları açıklandı, sıra tercihte! İşte doğru tercih için yapılması gerekenler

"ÖNCE NE OKUYACAKLARINA KARAR VERSİNLER, SONRA ÜNİVERSİTEYE"

"Üniversite tercihinden önce gençler ne okuyacaklarına, yani branşlarına karar vermeli" diyen Prof. Dr. Yüksel, adayların sadece puana değil sıralamaya odaklanmaları gerektiğini vurguladı. "Yalnızca geçen yılın taban puanlarına bakmak yanıltıcı olabilir" diyen Yüksel, hayal edilen bölüm gelmediğinde ise mezuna kalmanın doğru bir seçenek olabileceğini ifade etti.

YKS sonuçları açıklandı, sıra tercihte! İşte doğru tercih için yapılması gerekenler

"NEREDE MUTLU OLACAKLARINI DÜŞÜNMELİLER"

Mutluluğun akademik başarıyı doğrudan etkilediğini söyleyen Rektör Yüksel, "Öğrenciler, 4 ila 6 yıl geçirecekleri üniversitede mutlu olup olmayacaklarını göz önünde bulundurmalı. Mutlu olunmayan bir ortamda kalıcı başarı beklenemez" dedi. Tercih döneminde sadece akademik değil, aynı zamanda kişisel tatminin ve yaşam konforunun da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

"ÜNİVERSİTE İMKANLARI VE AKADEMİK KADRO MUTLAKA ARAŞTIRILMALI"

Aday öğrencilerin tercih listesi hazırlarken üniversitelerin fiziksel imkanları, sosyal donatıları, akademik kadrosu, danışmanlık hizmetleri ve kampüs yaşamını mutlaka araştırması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yüksel, "Öğrenciler, hocalarına ne kadar yakın olursa, o kadar çok ilham alır, gelişir. Mentor eğitimi verilen, akademik danışmanlık sunan üniversiteler tercih edilmeli" diye konuştu.

YKS sonuçları açıklandı, sıra tercihte! İşte doğru tercih için yapılması gerekenler

"TIP FAKÜLTELERİNDE ÜNİVERSİTEYE AİT HASTANE ŞART"

Sağlık alanında eğitim almak isteyen öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Yüksel, tıp eğitiminin ancak üniversitenin kendi hastanesinde nitelikli şekilde verilebileceğini belirtti. Yüksel, "Afiliye hastanelerle yapılan uygulamalar yetersiz kalır. Öğrencinin bire bir uygulama yapabileceği, ders ve sınavlarını kendi üniversite hocasından aldığı bir ortam olmalı" dedi.

YKS sonuçları açıklandı, sıra tercihte! İşte doğru tercih için yapılması gerekenler

"TABELAYA DEĞİL, VİZYONA, ÜRETİME VE BAŞARIYA BAKIN"

"Hayat, işini iyi yapanlar ve iyilik yapanlar dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyun yeridir" diyen Prof. Dr. Adnan Yüksel, "Öğrencilerimize sadece eğitim değil, aynı zamanda bilimsel üretim, araştırma ve teknoloji geliştirme imkanları da sunuyoruz. Bizim ışıkları hiç sönmeyen araştırma merkezimiz var; gece saat 12’ye kadar çalışan, bilim üretmeye devam eden bir üniversiteyiz.

YKS sonuçları açıklandı, sıra tercihte! İşte doğru tercih için yapılması gerekenler

Herkesten önce başlıyor, yılmadan çalışıyoruz. Bu vizyonumuzun sonucu olarak, THE 2025 Etki Sıralamasında dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında yer aldık. TÜBİTAK 2209-A ve B öğrenci projelerinde 5 yıldır Türkiye birincisiyiz. 105 teknopark arasında Biruni Teknopark olarak Türkiye 3’üncüsü olduk. 2010’dan sonra kurulan 36 üniversite arasında kurumsal akreditasyon alan tek üniversiteyiz" dedi.

Tercih döneminde olan öğrencilere seslenen Rektör Yüksel, "Sadece tabelaya değil, vizyona, üretime, başarıya ve bilimsel altyapıya bakmalılar. Geleceği şekillendirmek isteyen öğrenciler, bu kriterleri taşıyan üniversiteleri tercih etmelidir" dedi.

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ETİKETLER
#Gündem
#yükseköğretim
#Üniversite Tercihi
#Akreditasyon
#Akademik Kadro
#Üniversite İmkanları
#Öğrenci Memnuniyeti
#Eğitim
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