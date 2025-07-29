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 | Sumru Tarhan

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM kılavuzunun yayınlanacağı tarih belli oldu

Haziran ayında uygulanan YKS sınavında süreç tamamlandı, gözler YKS tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM tarafından uygulanan sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyordu. Son dakika duyurusuna göre tercih dönemi tarihleri belli oldu.

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YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM kılavuzunun yayınlanacağı tarih belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:20

Her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca kişinin katıldığı sınavında sonuç süreci tamamlandı. Adaylar YKS tercih kılavuzu sonrasında istediği okul ve bölümleri tercih ekranında işaretleyecek. tarafından yapılan açıklamaya göre kılavuzun yayınlanacağı tarih de netleşti.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2025?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz'da açıklandı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber YKS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyordu. Kılavuz henüz yayımlanmazken ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre yayımlanacağı tarih netleşti.

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM kılavuzunun yayınlanacağı tarih belli oldu

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK 2025?

21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan YKS sınavında sonuçlar 19 Temmuz'da açıklandı. Milyonlarca öğrencinin katıldığı TYT, AYT ve YDT oturumları sonrasında gözler tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar 1-13 Ağustos aralığında tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle:

"2025 Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM kılavuzunun yayınlanacağı tarih belli oldu

YKS TERCİHLERİ HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre tercih işlemleri 1-13 Ağustos aralığında alınacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TYT'ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 351 bin 641'inin sınava katıldığını, 209 bin 8 adayın sınava girmediğini, AYT'ye başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 1 milyon 549 bin 940 adayın sınava katıldığını, 171 bin 117 adayın ise sınava girmediğini açıklamıştı.

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