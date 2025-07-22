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 | Sumru Tarhan

YKS kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM tercih kılavuzu ve başarı sıralamaları adayların gündeminde

YKS tercih 2025 kılavuzu için bekleyiş devam ediyor. 21-22 Haziran'da gerçekleşen YKS sınavının sonuçları 19 Temmuz Cumartesi günü açıklanırken adaylar YKS tercih kılavuzu ile 2025 taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemek istiyor. Tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlanacak.

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YKS kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM tercih kılavuzu ve başarı sıralamaları adayların gündeminde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:09

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 30 Temmuz'da tercih dönemi başlayacak. sınav takvimine göre 21-22 Haziran'da uygulanan sınav tamamlandı. Adaylar tercih kılavuzu sonrası tercih yapmaya başlayacak.

YKS KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tarafından uygulanan 19 Temmuz Cumartesi günü erken saatlerde açıklandı. Adaylar 30 Temmuz ile 11 Ağustos aralığında tercih yapacak. Tercih dönemine kısa süre kala gözler YKS tercih kılavuzuna çevrildi. Şu an için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanmazken temmuz ayı içerisinde yayımlanması bekleniyor. Buna göre YKS tercih kılavuzunun bu hafta yayımlanacağı tahmin ediliyor.

YKS kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM tercih kılavuzu ve başarı sıralamaları adayların gündeminde

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

19 Temmuz'da açıklanan YKS sınavı sonuçları sonrası gözler tercihlerin başlayacağı tarihe çevrildi. Tercih dönemi henüz başlamadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sonuçların açıklandığı gün "Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YKS kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM tercih kılavuzu ve başarı sıralamaları adayların gündeminde

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavı 21-22 Haziran'da uygulanırken sonuçlar 19 Temmuz itibarıyla erişime açıldı. Sınava katılan milyonlarca aday 30 Temmuz itibarıyla ÖSYM AİS aracılığıyla tercih işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan adaylar tercihlerini yapacak. tercih kılavuzu için bekleyiş devam ediyor.

YKS kılavuzu yayınlandı mı? 2025 ÖSYM tercih kılavuzu ve başarı sıralamaları adayların gündeminde

YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavın sayısal verileri açıklandı. TYT'ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 209 bin 8'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 1 milyon 721 bin 57 adaydan 171 bin 117'si, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 215 bin 451 adaydan 59 bin 411'i sınava katılmadı. Adaylardan TYT oturumunda 244, AYT'de 57, YDT'de 10 olmak üzere 311 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

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