YKS tercih kılavuzu neden yayınlanmadı? Açıklanacağı saat bekleniyor

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavına katılan adaylar tercih dönemi için YKS kılavuzunu bekliyor. Son duyuruya göre kılavuz yayınlanma tarihi de belli oldu.

YKS TERCİH KILAVUZU NEDEN YAYINLANMADI?

Milyonlarca öğrenci ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Yapılan açıklamaya göre kılavuz 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacak. Bekleyiş devam ederken kılavuz duyurusu henüz gelmedi. Duyuruya göre bugün açıklanması beklenen kılavuzun ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kılavuz bugün erişime açılacak. Açıklama şöyle olmuştu:

"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir."