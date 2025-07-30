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 | Sumru Tarhan

YKS tercih kılavuzu neden yayınlanmadı? Açıklanacağı saat bekleniyor

Bu yıl 21-22 Haziran'da uygulanan YKS sınavının sonuçları için bekleyiş sürüyor. 1-13 Ağustos aralığında tercihler alınacak. Adaylar başarı sıralamaları ve taban puanlarının yer aldığı YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor.

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YKS tercih kılavuzu neden yayınlanmadı? Açıklanacağı saat bekleniyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 14:48

tarafından uygulanan sınavına katılan adaylar tercih dönemi için YKS kılavuzunu bekliyor. Son duyuruya göre kılavuz yayınlanma tarihi de belli oldu.

YKS TERCİH KILAVUZU NEDEN YAYINLANMADI?

Milyonlarca öğrenci ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Yapılan açıklamaya göre kılavuz 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacak. Bekleyiş devam ederken kılavuz duyurusu henüz gelmedi. Duyuruya göre bugün açıklanması beklenen kılavuzun ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.

YKS tercih kılavuzu neden yayınlanmadı? Açıklanacağı saat bekleniyor

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kılavuz bugün erişime açılacak. Açıklama şöyle olmuştu:

"2025 Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir."

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