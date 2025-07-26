YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2025? ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor

ÖSYM tarafından uygulana YKS'de tercih süreci 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Milyonlarca öğrenci ise YKS tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihi bekliyor.

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2025 SON DAKİKA?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TYT'ye başvuran 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 351 bin 641'inin sınava girdiğini belirtirken milyonlarca öğrenci YKS tercih kılavuz belgesinin yayımlanmasını bekliyor.

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlandı. 30 Temmuz'da tercihler başlarken kılavuz henüz yayımlanmadı. Tercihlerden birkaç gün önce kılavuzun erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM YKS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sınavına katılan adayların tercih yapacağı dönem 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında yaşanacak. Adaylar 30 Temmuz'da başlayacak olan süreçte istediği okul ve bölümleri araştıracak. Tercih dönemi 11 Ağustos'ta sona erecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy,"Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlıyor. 2025-YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih sürecinde adaylarımıza, ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve profesyonel destek almalarını tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulunarak tercih dönemi tarihlerini duyurmuştu.