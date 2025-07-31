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 | Sumru Tarhan

YKS tercihleri saat kaçta başlayacak 2025? ÖSYM tercih kılavuzu

ÖSYM YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla beraber tercihlerin başlayacağı gün belli oldu. Milyonlarca aday yarın tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Kaç tercih hakkı olduğu ise kılavuzla beraber netleşti.

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YKS tercihleri saat kaçta başlayacak 2025? ÖSYM tercih kılavuzu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 11:34

tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba itibarıyla yayımlandı. Milyonlarca adayın katıldığı TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları açıklandı, gözler tercih döneminde. Yapılan açıklamaya göre yarın tercih süreci başlıyor.

YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri yarın itibarıyla başlıyor. Adaylar yarın AİS sisteminden tercih işlemlerini yapmaya başlarken tercih ekranının açılacağı saat henüz belirlenmedi. Geçtiğimiz yıllara göre tercihlerin sabah saatlerinde başlaması bekleniyor. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS tercihleri saat kaçta başlayacak 2025? ÖSYM tercih kılavuzu

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre yarın itibarıyla başlayacak.

YKS tercihleri saat kaçta başlayacak 2025? ÖSYM tercih kılavuzu

Adaylar 1 - 13 Ağustos aralığında YKS tercih işlemlerini tamamlayacak. Duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"2025 Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir."

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