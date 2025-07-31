YKS tercihleri saat kaçta başlayacak 2025? ÖSYM tercih kılavuzu

YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba itibarıyla yayımlandı. Milyonlarca adayın katıldığı TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları açıklandı, gözler tercih döneminde. Yapılan açıklamaya göre yarın tercih süreci başlıyor.

YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS tercihleri yarın itibarıyla başlıyor. Adaylar yarın ÖSYM AİS sisteminden tercih işlemlerini yapmaya başlarken tercih ekranının açılacağı saat henüz belirlenmedi. Geçtiğimiz yıllara göre tercihlerin sabah saatlerinde başlaması bekleniyor. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile ÖSYM AİS sistemine giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre tercih dönemi yarın itibarıyla başlayacak.

Adaylar 1 - 13 Ağustos aralığında YKS tercih işlemlerini tamamlayacak. Duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir."