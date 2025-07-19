YKS’de iptal edilen soru var mı? 2025 TYT, AYT sonuçları belli oldu

19 Temmuz Cumartesi günü ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçları duyuruldu. Milyonlarca öğrenci bugün sınav sonuçlarına erişirken YKS'de iptal edilen soru olup olmadığı da merak edildi.

YKS İPTAL EDİLEN SORU VAR MI 2025?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2025-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru sorulduğunu paylaşırken iptal soru olmadığını belirtti.

Ersoy'un açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

"TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları, Türkçe (40 soru) testinde 21,707, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,722, temel matematik (40 soru) testinde 6,648 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 4,606'dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması, 6,859, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,512, kimya (13 soru) alt testinde 1,846 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,581 olmuştur"

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bugün yapılan ÖSYM duyurusuna göre YKS sınav sonuçları açıklandı.

"Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Temmuz 2025 tarihinde saat 06.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." açıklaması ile YKS sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.