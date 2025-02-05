Youssouf Ndayishimiye kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi

05 Şubat 2025 12:11 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:32

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. UEFA kadro bildirimine transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılıların Youssouf Ndayishimiye ile ilgilendiği ortaya çıktı. Transfer haberlerinin ardından Youssouf Ndayishimiye hangi takımda oynuyor, kaç yaşında soruları gündeme geldi.

Galatasaray için Instagram'dan paylaşım yaptı! Yeni transfer saatleri sayıyor

Galatasaray için Instagram'dan paylaşım yaptı! Yeni transfer saatleri sayıyor

Galatasaray'ın dördüncü stoperi Victor Nelsson geçtiğimiz günlerdeRoma'ya kiralık olarak transfer oldu. Nelsson'un transferinin ardından defans hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların hedefindeki yeni isim belli oldu.

Ortaya çıkan iddialara göre Galatasaray, Nice forması giyen Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna katmayı planlıyor. Yıldız futbolcu daha önce de Süper Lig'de forma giymişti.

YOUSSOUF NDAYİSHİMİYE KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Youssouf Ndayishimiye, 27 Ekim 1998 yılında Burundi'nin Bujumbura şehrinde dünyaya geldi.

Kariyerine 2016 yılında ülkesinin takımı Aigle Noir'de başlayan yıldız futbolcu stoper pozisyonunda oynuyor.

Aigle Noir'de geçirdiği 4 yılın ardından Süper Lig rakımlarından Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Bir yılda 27 maça çıkan Youssouf Ndayishimiye toplam 3 gol attı. 2021 yılında ise 2,15 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Başakşehir'e gitti. 2023 yılına kadar Başakşehir forması giyen yıldız futbolcu 58 maçta 5 gol attı.

Başakşehir'de gösterdiği başarılı performansın ardından Fransa 1. Lig takımlarından Nice ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

YOUSSOUF NDAYİSHİMİYE BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ

Transfermarkt verilerine göre Youssouf Ndayishimiye'nin 12 milyon euro bonservisi bulunuyor.

26 yaşındaki deneyimli stoper bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 1.428 dakika süre aldı. Bu süre zarfında 1 gol şansı bulan Youssouf Ndayishimiye sadece 3 sarı kart gördü.

Youssouf Ndayishimiye bu sezon sakatlıkları nedeniyle 9 maçta forma giyemedi.