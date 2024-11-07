YouTube Premium fiyatına zam geldi! Ne kadar olduğu duyuruldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

07 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:11

Dünyanın en popüler video izleme platformu olan YouTube, reklamsız video izlemek isteyen kullanıcıları için abonelik sistemini duyurmuştu. YouTube Premium adlı abonelik sistemine zam geldi. Kullanıcılar tarafından YouTube Premium fiyatı ne kadar oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. YouTube Premium ücreti yüzde 38'lik bir artışla 79,99 TL'ye yükseldi.

ABD merkezli video yayın platformu YouTube'un abonelik hizmeti "YouTube Premium"un Türkiye fiyatına zam geldiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre aylık 57,99 TL olan YouTube Premium abonelik ücreti yüzde 38 zamlandı. Kullanıcılar tarafından YouTube Premium ne kadar oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. YOUTUBE PREMİUM NE KADAR OLDU? YouTube tarafından açıklanan bilgilere göre aylık abonelik ücreti 79,99 TL'ye yükseldi. Yıllık abonelik almak isteyenler ise 589,99 TL ödeyecek. Aile paketinin fiyatı ise 159,99 TL'ye çıkarken, öğrenci paketi ise 52,99 TL oldu. Abonelik Türü Eski Fiyat Yeni Fiyat Bireysel Paket 57,99 TL 77,99 TL Aile Paketi 115,99 TL 159,99 TL Öğrenci Paketi 37,99 TL 52,99 TL YOUTUBE PREMİUM AİLE PAKETİNDE KAÇ KİŞİ KULLANABİLİYOR? YouTube Premium'un bireysel paketinde en fazla iki cihazda kullanılabiliyor. Aile paketinde ise bu durum farklılık gösteriyor. YouTube Premium aile paketi kapsamında en fazla 5 kişi aboneliği kullanabiliyor. Aynı anda ise 4 cihazda video oynatılabiliyor. İlgili Haberler YouTube, Premium sınırını kaldırdı! Yeni özellikler herkese açık YouTube Premium fiyatı ucuzluyor: Geçen yıl kaldırılan paket geri döndü YouTube Premium Türkiye abonelik fiyatlarına zam geldi: İşte yeni tarifeler