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YouTube Premium fiyatına zam geldi! Ne kadar olduğu duyuruldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
07 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 14:11
YouTube Premium fiyatına zam geldi! Ne kadar olduğu duyuruldu

Dünyanın en popüler video izleme platformu olan YouTube, reklamsız video izlemek isteyen kullanıcıları için abonelik sistemini duyurmuştu. YouTube Premium adlı abonelik sistemine zam geldi. Kullanıcılar tarafından YouTube Premium fiyatı ne kadar oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. YouTube Premium ücreti yüzde 38'lik bir artışla 79,99 TL'ye yükseldi.

ABD merkezli video yayın platformu YouTube'un abonelik hizmeti "YouTube Premium"un Türkiye fiyatına zam geldiği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre aylık 57,99 TL olan YouTube Premium abonelik ücreti yüzde 38 zamlandı.

Kullanıcılar tarafından YouTube Premium ne kadar oldu sorusunun cevabı araştırılıyor.

YouTube Premium fiyatına zam geldi! Ne kadar olduğu duyuruldu - 1. Resim

YOUTUBE PREMİUM NE KADAR OLDU?

YouTube tarafından açıklanan bilgilere göre aylık abonelik ücreti 79,99 TL'ye yükseldi.

Yıllık abonelik almak isteyenler ise 589,99 TL ödeyecek. Aile paketinin fiyatı ise 159,99 TL'ye çıkarken, öğrenci paketi ise 52,99 TL oldu.

Abonelik TürüEski FiyatYeni Fiyat
Bireysel Paket57,99 TL77,99 TL
Aile Paketi115,99 TL159,99 TL
Öğrenci Paketi37,99 TL52,99 TL

YouTube Premium fiyatına zam geldi! Ne kadar olduğu duyuruldu - 2. Resim

YOUTUBE PREMİUM AİLE PAKETİNDE KAÇ KİŞİ KULLANABİLİYOR?

YouTube Premium'un bireysel paketinde en fazla iki cihazda kullanılabiliyor.

Aile paketinde ise bu durum farklılık gösteriyor. YouTube Premium aile paketi kapsamında en fazla 5 kişi aboneliği kullanabiliyor. Aynı anda ise 4 cihazda video oynatılabiliyor.

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Kaynak: TGRT HABER

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