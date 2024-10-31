YouTube'da 31 Ekim günü erişim problemleri yaşanıyor! Platformun neden açılmadığı gündem oldu

31 Ekim 2024 15:42 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:45

Dünyanın en popüler video yayın platformlarından olan YouTube'da 31 Ekim Perşembe günü erişim problemleri yaşanıyor. Platforma bağlanmak isteyen kullanıcılar neden açılmadığını merak ediyor. Teknik bir problemin yaşandığı tahmin ediliyor.

Bugün öğle saatlerinin ardından Google'ın sahip olduğu video yayın platformu YouTube'a erişim problemleri yaşanmaya başladı.

Platforma bağlanamayan kullanıcılar YouTube çöktü mü, neden açılmıyor sorularının cevaplarını araştırıyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR 31 EKİM?

Kullanıcılar YouTube'a girdiklerinde videoların yüklenmediğini belirtti.

Ayrıca video izleyen kullanıcılar ise birden donduğunu ve devam etmediğini ifade etti.

Sadece bazı mobil kullanıcılarında yaşanan bu problemin teknik bir arızadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Platformların durumunu raporlayan Downdetector uygulamasına göre 24 saatlik YouTube hata tablosu ise şöyle:

Tabloda görüldüğü kadarıyla YouTube'da yaşanan bağlantı sorunları saat 15.00'da başladı.

Problemlerin yüzde 58'i video akışında meydana gelirken yüzde 33'ü ise sunucu bağlantısında oluştu.

YouTube'da yaşanan bağlantı problemleri hakkında yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak kısa süre içerisinde sorunların çözüleceği tahmin ediliyor.