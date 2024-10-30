Takipçilerini dolandıran Youtuber 70 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

30 Ekim 2024 16:47 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:47

Tayland’da takipçilerini 55 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen Youtuber Natthamon Khongchak kaçtığı Endonezya’da yakalandı.

Youtube platformunda Leah ve Suchata takma adıyla bilinen Khongchak, paylaştığı vloglarla hatrı sayılır takipçiye erişti. Kendi adına cilt bakımı markası da çıkaran Youtuber Natthamon Khongchak, takipçilerini dolandırdıktan sonra sahte kimlikle kaçtığı Endonezya’da yakalandı

YOUTUBER TAKİPÇİLERİNİ DOLANDIRDI

Lüks yaşamıyla dikkat çeken Youtuber Natthamon Khongchak, takipçilerini yatırım yapma vadiyle dolandırdı. Yatırım yapanlara %35’e varan yüksek kâr vaadinde bulunan Natthamon Khongchak, 6 binden fazla kişiyi dolandırdı.

Yatırımcılar, bekledikleri ödemeleri alamayınca şikâyetçi oldu. Fortune’un haberine göre Khongchak, şikâyetler karşısında yaptığı açıklamada büyük bir ticaret hatası sebebiyle tüm parayı kaybettiğini öne sürdü ve kendisine biraz süre verilirse borçlarını ödeyeceğini bildirdi.

Tayland polisi, takipçilerinden 55 milyon dolar topladığı iddiaları üzerine Khongchak hakkında tutuklama emri çıkardı. Endonezya’da yakalanan Khongchak, sonunda suçunu itiraf etti. Khongchak, ülkede 70 yıl hapis istemiyle yargılanacak.