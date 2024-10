Hazal Kaya nasıl kilo verdi! İşte zayıflama sırrı

30 Ekim 2024 14:57 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:57

Sorgu dizisinde oynadığı Cihan Manoğlu karakteriyle yer alan Hazal Kaya, zayıflama sırrından bahsetti. Kızını dünyaya getirdikten sonra bir hayli kilo veren Hazal Kaya, hastalıklarından da bahsetti.

Hazal Kaya oğlu Fikret Ali'yi 2019 yılında, kızı Süreyya'yı ise geçtiğimiz yıl dünyaya getirdi. Kısa sürede fit görünüme kavuşan Hazal Kaya, konuk olduğu programda zayıflama sırlarını paylaştı.

HAZAL KAYA'DAN ZAYIFLAMA SIRRI

Birsen Altuntaş'ın kanalına konuk olan Hazal Kaya, kısa sürede verdiği kilolardan bahsetti. Şeker hastası olan Hazal Kaya, “Çok kilo verdim. Şu an sağlığımı ve kilomu korumaya çalışıyorum. Şeker hastalığıma, düşük şekere uygun besleniyorum. Önce sebze yiyorum, sonra et yiyorum. Yemeden önce sirke içiyorum. Yerken önce sebze, sonra et ve karbonhidrat yiyorum. Bu benim Antepliliğime hiç uygun olmakla ve hayattan aldığım zevkle asla örtüşmemekle beraber bir şekilde bunu tutturdum” dedi.