Mehmet Günsür'un partneri Güneşin Kızları'nın yıldızı oldu

Merakla beklenen Kıskanmak dizisinin başrol oyuncuları belli oldu. Mehmet Günsür'un Halit karakteriyle yer alacağı diziye Hande Doğandemir dahil oldu.

Yılmaz Şahin’in Nahid Sırrı Örik’in eserinden yola çıkılarak çekeceği Kıskanmak dizisinin kadrosuna çok konuşulacak bir isim katıldı. Hazırlıkları devam eden Kıskanmak dizisine Güneşin Kızları diziyle popüler olan Hande Doğandemir katıldı.

MEHMET GÜNSÜR İLE HANDE DOĞANDEMİR PARTNER OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Doğandemir, Nadim Güç’ün yöneteceği dizide “Türkan” rolünü oynayacak ve Halit’in (Mehmet Günsür) sevgilisi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kardeş kıskançlığı üzerinden derin bir hikâyeyi günümüze taşıyacak olan dizinin oyuncu kadrosunu seçmek için çok titiz bir çalışma yapılıyor. “Kıskanmak” eseri daha önce Zeki Demirkubuz tarafından da sinemaya uyarlanmış ve film çok sayıda ödülün sahibi olmuştu.