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 | Özge Sönmez

Özcan Deniz ve ailesi arasında tapu krizi! Yine mahkemelik oldular

Ünlü oyuncu Özcan Deniz ve ailesi arasında sular bir türlü durulmuyor. Özcan Deniz'in de adının geçtiği taşınmaz devir protokolü krizi, mahkemeye taşındı. Taraflar ise protokole rağmen tapuların devredilmediğini iddia etti. İşte Özcan Deniz ve ailesi arasında iplerin gerildiği davanın detayları...

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Özcan Deniz ve ailesi arasında tapu krizi! Yine mahkemelik oldular
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 10:15

Özcan Deniz'in de adının geçtiği taşınmaz devir protokolü krizi, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne taşındı. Zekeriyaköy’deki bazı taşınmazların devrine ilişkin 2021 yılında imzalanan protokol, taraflar arasında krize dönüştü. Davacı taraf, protokole rağmen tapuların devredilmediğini ve kandırıldıklarını öne sürerken; davalılar ise tüm suçlamaları reddediyor.

Dava dosyasına göre taraflar arasında, Zekeriyaköy’deki bazı taşınmazların belirlenen tarihlerde devri için yazılı bir protokol imzalandı. Ancak süreç tamamlanmasına rağmen taşınmazların devredilmediği belirtildi. Davacılar, bu durumu “kötü niyetli ve haksız bir eylem” olarak nitelendirirken, protokol hükümlerinin yerine getirilmediğini iddia etti.

Özcan Deniz ve ailesi arasında tapu krizi! Yine mahkemelik oldular

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Dava tanıklarından Ahmet Başçı, tapu işlemlerini bizzat yürüttüğünü ve protokol uyarınca tapu harçlarının kendi kredi kartından ödendiğini belirtti. Ancak son aşamaya gelindiğinde işlemlerin, “Uğur” isimli bir kişinin müdahalesiyle durdurulduğunu ifade etti.

Bir diğer tanık Erhan Karataş da noter sürecine kadar her şeyin hazırlandığını, ancak tapuların devredilmediğini anlattı. Karataş, “Ercan Bey tapuları devretmedi, bu durum maddi ve manevi zarar yaşamamıza neden oldu” dedi.

Davanın en dikkat çekici ifadelerinden biri, ünlü sanatçı Özcan Deniz’e ait. Deniz, söz konusu protokolden haberdar olmadığını, hiçbir resmi işlemde yer almadığını söyledi. Sorumluluğun kendisinde değil, kız kardeşi Melek Kasap’ta olduğunu belirtti.

Özcan Deniz ve ailesi arasında tapu krizi! Yine mahkemelik oldular

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Davalı Deniz Filmcilik’in avukatları ise protokolün bağlayıcı olmadığını savunarak, bunun yalnızca bir “niyet beyanı” olduğunu öne sürdü. Tapuların devri konusunda herhangi bir resmi taahhütte bulunulmadığını belirten avukatlar, davacıların iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Evren Deniz’in avukatları da suçlamaları reddederek, tapuların kendilerine ait olmadığını ve bu nedenle devrinin söz konusu olamayacağını ifade etti.

Özcan Deniz ve ailesi arasında tapu krizi! Yine mahkemelik oldular

KUZENLER ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Dava dosyasındaki dikkat çeken bir diğer detay ise taraflar arasında kuzenlik ilişkisi bulunması. Tanıklar, aile bağlarına güvenerek sürece dahil olduklarını, ancak ilişkilerin bozulmasıyla anlaşmazlığın mahkemeye taşındığını belirtti.

MAHKEMEDEN YENİ TALEP

Son duruşmada mahkeme, tanık ifadelerinin yazılı olarak dosyaya sunulmasına ve eksik harçların tamamlanması için davacıya ihtar gönderilmesine hükmetti. Dava, ileri bir tarihe ertelendi.

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