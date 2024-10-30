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Gül Onat Serenay Sarıkaya'yı övdü, Hande Erçel'i ise yerden yere vurdu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 16:11

Gül Onat konuk olduğu programda eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yı övgü yağmuruna tutarken, Hande Erçel ise eleştirdi. Lale Devri dizisinde Serenay Sarıkaya ile birlikte rol alan Gül Onat, Hande Erçel'i Hakan Sabancı üzerinden eleştirdi.

Lale Devri dizisinde Serenay Sarıkaya ile aynı dizide rol alan konuk olduğu programda hem Serenay Sarıkaya hem de Hande Erçel hakkında konuştu. Sette Serenay Sarıkaya'ya 'ördek' dediğinden bahseden Gül Onat, Hande Erçel'i ise eleştiri yağmuruna tuttu. 

GÜL ONAT, SERENAY'I ÖVDÜ, HANDE'Yİ YERDİ 

"Sihirli Annem", "Hangimiz Sevmedik", "Lale Devri", gibi dizilerde ol alan Gül Onat, 2. Sayfa programında eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya hakkında konuştu. 

Gül Onat Serenay Sarıkaya'yı eleştirdi, Hande Erçel'i ise yerden yere vurdu - 1. Resim

Serenay Sarıkaya için konuşan Gül Onat, "Lale Devri'nde Serenay Sarıkaya çok tutuktu. 'Bu kızı da nereden bulmuşlar. Eyvah, eyvah yandık' dedim. Ama beni şaşırttı" ifadelerini kullandı. Onat, sözlerine "Fakat o kadar büyük bir gelişme gösterdi ki her bölüm. Ve şimdi iftihar ediyorum onunla" diye devam etti.

Gül Onat Serenay Sarıkaya'yı eleştirdi, Hande Erçel'i ise yerden yere vurdu - 2. Resim

Hande Erçel hakkında da konuşan Gül Onat, “Çok önem vermiyor işine. Bir çocuk var, onunla dünyayı geziyor. Bizim iş, çok emek istiyor.” dedi. 

Sıkça Sorulan Sorular

24 Kasım 1953 doğumlu Gül Onat, İlk oyunculuk deneyimini 1975 yılında Sefer Seferde isimli sinema filmi ile yaşamıştır. Peş peşe birçok yapımda rol alan Gül Onat; İkinci Bahar, Yer Gök Aşk, Lale Devri, Adanalı, Zor Baba, Eyvah Kızım Büyüdü yapımlarında rol aldı. 

Gül Onat Serenay Sarıkaya'yı eleştirdi, Hande Erçel'i ise yerden yere vurdu - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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