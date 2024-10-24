YouTube'da erişim sorunları devam ediyor! Teknik arıza olduğu tahmin ediliyor

24 Ekim 2024 13:48 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 14:09

24 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinden sonra YouTube'da erişim problemleri yaşanmaya başladı. Bağlantı sorunları yaşayan kullanıcılar tarafından YouTube çöktü mü, neden yavaş sorularının cevapları araştırılıyor.

Dünyanın en popüler video yayın platformlarından biri olan YouTube'da bugün erişim problemleri yaşanmaya başladı.

Platforma giriş yapan kullanıcılar tarafından ana sayfanın yenilenmediği ve videoların yüklenmediği belirtildi.

Yaşanan problemlerin ardından YouTube çöktü mü, neden yavaş soruları gündeme geldi.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ 24 EKİM?

Teröristler tarafından TUSAŞ tesisine yönelik yapılan saldırı sonrasında YouTube ve diğer sosyal medya uygulamalarına erişim kısıtlaması getirilmişti

Yaşanan erişim kısıtlaması bugün saat 10.00 itibarıyla kaldırıldı.

YouTube'da öğle saatlerinden sonra yaşanan erişim problemlerinin teknik bir sorundan dolayı kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Sadece belirli kullanıcıların etkilendiği sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Erişim problemlerini raporlayan Downdetector uygulaması tarafından son 24 saatlik rapor ise şöyle: