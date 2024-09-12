YouTube'dan 15 Eylül Pazar günü yayınlanacak TFF 3. Lig maçları açıklandı
TFF tarafından 15 Eylül Pazar günü YouTube'dan yayınlanacak olan 2. Lig ve 3. Lig maçları duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından TFF 2. ve 3. Lig maçlarının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından yayınlanıyor.
TFF tarafından 15 Eylül Pazar günü yayınlanacak olan TFF 3. Lig maçlarının hangileri olacağı açıklandı.
TFF'NİN YOUTUBE'DAN YAYINLAYACAĞI MAÇLAR NELER 3. LİG 15 EYLÜL?
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Eylül Pazar günü kurumsal YouTube hesabından yayınlanacak olan maçlar şöyle:
TFF 3. Lig 1. Grup
19.00 Bursaspor - Tokat Belediye Plevne Spor
TFF 3. Lig 2. Grup
15.30 Onuksports Kelkit Hürriyet Spor Kulübü-Etimesgut Belediyespor
TFF 3. Lig 3. Grup
19.00 Karabük İdmanyurdu Spor - Osmaniyespor Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 4. Grup
16.00 Polatlı 1926 Spor Kulübü - Turgutluspor
YOUTUBE'DAN HANGİ TFF 2. LİG MAÇLARI YAYINLANACAK 15 EYLÜL?
15 Eylül tarihinde yayınlanacak olan TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı grup maçları ise şöyle:
TFF 2. Lig Beyaz Grup
16.00 İskenderunspor A.Ş. - Fethiyespor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
16.00 Merkür Jet Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.