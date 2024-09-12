YouTube'dan 15 Eylül Pazar günü yayınlanacak TFF 3. Lig maçları açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

12 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:35

TFF tarafından 15 Eylül Pazar günü YouTube'dan yayınlanacak olan 2. Lig ve 3. Lig maçları duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından TFF 2. ve 3. Lig maçlarının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından yayınlanıyor. TFF tarafından 15 Eylül Pazar günü yayınlanacak olan TFF 3. Lig maçlarının hangileri olacağı açıklandı. TFF'NİN YOUTUBE'DAN YAYINLAYACAĞI MAÇLAR NELER 3. LİG 15 EYLÜL? TFF tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Eylül Pazar günü kurumsal YouTube hesabından yayınlanacak olan maçlar şöyle: TFF 3. Lig 1. Grup 19.00 Bursaspor - Tokat Belediye Plevne Spor TFF 3. Lig 2. Grup 15.30 Onuksports Kelkit Hürriyet Spor Kulübü-Etimesgut Belediyespor TFF 3. Lig 3. Grup 19.00 Karabük İdmanyurdu Spor - Osmaniyespor Futbol Kulübü TFF 3. Lig 4. Grup 16.00 Polatlı 1926 Spor Kulübü - Turgutluspor YOUTUBE'DAN HANGİ TFF 2. LİG MAÇLARI YAYINLANACAK 15 EYLÜL? 15 Eylül tarihinde yayınlanacak olan TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı grup maçları ise şöyle: TFF 2. Lig Beyaz Grup 16.00 İskenderunspor A.Ş. - Fethiyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16.00 Merkür Jet Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. İlgili Haberler Yabancı futbolcu kontenjanı için karar günü: TFF'nin kararı bekleniyor TFF yabancı oyuncu kuralı için son kararını verdi! Başkan duyurdu 'TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu intikam aldı' iddiası: 9 yıl önce oynanan Trabzonspor maçındaki hakemleri görevden aldı!