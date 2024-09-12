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YouTube'dan 15 Eylül Pazar günü yayınlanacak TFF 3. Lig maçları açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
12 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:35
YouTube&#039;dan 15 Eylül Pazar günü yayınlanacak TFF 3. Lig maçları açıklandı

TFF tarafından 15 Eylül Pazar günü YouTube'dan yayınlanacak olan 2. Lig ve 3. Lig maçları duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından TFF 2. ve 3. Lig maçlarının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından yayınlanıyor.

TFF tarafından 15 Eylül Pazar günü yayınlanacak olan TFF 3. Lig maçlarının hangileri olacağı açıklandı.

YouTube'dan 15 Eylül Pazar günü yayınlanacak TFF 3. Lig maçları açıklandı - 1. Resim

TFF'NİN YOUTUBE'DAN YAYINLAYACAĞI MAÇLAR NELER 3. LİG 15 EYLÜL?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre 15 Eylül Pazar günü kurumsal YouTube hesabından yayınlanacak olan maçlar şöyle:

TFF 3. Lig 1. Grup

19.00 Bursaspor - Tokat Belediye Plevne Spor

TFF 3. Lig 2. Grup

15.30 Onuksports Kelkit Hürriyet Spor Kulübü-Etimesgut Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup

19.00 Karabük İdmanyurdu Spor - Osmaniyespor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 4. Grup

16.00 Polatlı 1926 Spor Kulübü - Turgutluspor

YouTube'dan 15 Eylül Pazar günü yayınlanacak TFF 3. Lig maçları açıklandı - 2. Resim

YOUTUBE'DAN HANGİ TFF 2. LİG MAÇLARI YAYINLANACAK 15 EYLÜL?

15 Eylül tarihinde yayınlanacak olan TFF 2. Lig beyaz ve kırmızı grup maçları ise şöyle:

TFF 2. Lig Beyaz Grup

16.00 İskenderunspor A.Ş. - Fethiyespor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

16.00 Merkür Jet Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

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Kaynak: TGRT HABER
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