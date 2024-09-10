Yabancı futbolcu kontenjanı için karar günü: TFF'nin kararı bekleniyor

10 Eylül 2024 15:24 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:32

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun Süper Lig'de bazı kulüplerin yabancı futbolcu kontenjanındaki "+1 artış" talebinin bugün görüşüleceği öne sürüldü.

Beşiktaş ve Trabzonspor, kulüplerdeki yabancı futbolcu sayısının değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR İSTİYOR

Son Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının artması, tartışma konusu olmuştu.

Bazı kulüpler, yürürlükteki kuralla sorunları olmadığını söylerken; özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor yabancı sayısının 1 artmasını talep etmişti.

ALİ KOÇ: "SORUN OLMAYAN KULÜPLERİN SORUN OLANLARA DESTEK OLMALI"

Toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin hâlâ fazla yabancıları var. Futbolcuların bonservissiz kalması zarar oluyor. Bunu federasyonla istişare edeceğiz. Sorun olmayan kulüplerin sorun olanlara destek olması gerektiğini ifade ettik" ifadelerini kullanmıştı.

BUGÜN KARARA BAĞLANACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün konuyu karara bağlayacak.

Akşam saatlerinde konuyla ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.