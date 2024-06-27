YSK kararına göre Milletvekili sayısı düşük olan 33 il belirlendi

27 Haziran 2024 12:10 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:10

Nüfus sayısıyla orantılı olarak belirlenen milletvekili sayısı güncellemelerine göre İstanbul, Hatay ve Kütahya’nın milletvekili sayısı azaltılırken Bayburt, Bursa, Eskişehir’in milletvekil sayısı artırıldı.

YSK, MİLLETVEKİLİ SAYISI DÜŞÜK OLAN İLLERİ AÇIKLANDI

Resmi Gazete’de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulu’nun nüfusla orantılı olarak milletvekili belirleme kararına göre milletvekili sayısı az olan iller güncellendi.

600 milletvekilinin il ve seçim dağılımlarının yer aldığı tabloda en yüksek milletvekiline sahip olan il 96 milletvekiliyle İstanbul olurken en düşük iller arasında Gümüşhane, Erzincan, Artvin, Bilecik, Çankırı, Sinop, Kırşehir, Tunceli, Bayburt, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Kilis bulunuyor.

EN AZ MİLLETVEKİLİ ÇIKARAN İLLER

2 Milletvekili Çıkaran İller; Erzincan, Artvin, Bilecik, Çankırı, Sinop, Kırşehir, Gümüşhane, Tunceli, Bayburt, Bartın, Ardahan, Iğdır, Kilis

3 Milletvekili Çıkaran İller; Amasya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Hakkari, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Karaman, Kırıkkale, Yalova, Karabük, Düzce

4 Milletvekili Çıkaran İller; Ağrı, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Isparta, Kütahya, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye

TÜRKİYE’DE HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

600 milletvekilinin illere göre dağılımı şu şekildedir;

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

MİLLETVEKİLİ SAYISI DEĞİŞEN İLLER HANGİLERİ?

Yapılan düzenlemeye göre İstanbul’un milletvekili sayısı iki; Hatay ve Kütahya’nın milletvekili sayısı birer azaltıldı.

Bursa, Eskişehir, Tunceli ve Bayburt’un vekil sayısı birer artırıldı.

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Türkiye’deki milletvekilleri seçimleri beş yılda bir yapılmakta.

ANKARA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

3 seçim bölgesine ayrılan Ankara 36 milletvekili çıkardı.

İSTANBUL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

İstanbul 3 seçim bölgesine ayrılarak 96 milletvekili çıkardı.

İZMİR KAÇ SEÇİM BÖLGESİNE AYRILACAK?

28 vekil çıkarılan İzmir 2 seçim bölgesine ayrılacak.